Extorsionista con detención domiciliaria pedía $2 millones por devolver un carro

Un hombre de 43 años fue capturado por unidades del Gaula de la Policía Nacional, señalado de extorsionar a un ciudadano al que le había sido hurtado su vehículo en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Según el reporte de las autoridades, el caso se conoció cuando la víctima, residente en el barrio Ciudad Verde (Comuna 3 de Soacha), denunció el robo de su automóvil y manifestó que había comenzado a recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto por parte de un sujeto que le exigía el pago de dos millones de pesos a cambio de devolverle el vehículo.

Realizadas las llamadas, las autoridades activaron un operativo de localización del presunto responsable, que culminó en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Allí fue capturado en flagrancia un hombre identificado con el alias de “Alfredo”, quien, según la Policía, cuenta con cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto y receptación, y actualmente tenía medida de detención domiciliaria por uno de estos casos.

“El capturado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes, que le impusieron medida de aseguramiento intramural por los delitos de extorsión y receptación”, confirmó Juan Andrés Gómez, comandante Policía Metropolitana de Soacha.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión, secuestro o amenazas, a través de la línea 165 o al número 317 894 0552, del GAULA de la Policía Metropolitana de Soacha.

