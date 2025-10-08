Configuran millonario hallazgo fiscal por pagos irregulares en sistema de cámaras

Cámaras de videovigilancia en Bogotá, 2025. Foto: Contraloría de Bogotá

Como resultado de diversas auditorias, la Contraloría de Bogotá configuró un presunto millonario hallazgo fiscal que puso a responder a la Secretaría de Seguridad, ya que de acuerdo con el ente de control, pudo haber irregularidades y extracostos en el pago del mantenimiento del sistema de videovigilancia capitalino.

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, contralor de Bogotá, confirmó los hallazgos: “en una auditoría recientemente practicada en la Secretaría de Seguridad del Distrito, la Contraloría de Bogotá configuró hallazgos fiscales por COP $ 2.274 millones. Esto por irregularidades en pagos realizados durante el año 2024 para el mantenimiento del sistema de videovigilancia de Bogotá”.

Los hallazgos son en relación con unos servicios que no prestó directamente el contratista, sino que fueron trasladados para su atención a terceros para que se encargaran de su solución, pero, sin embargo, fueron cobrados y pagados como si se hubiera prestado directamente el servicio por parte del contratista de la Secretaría de Seguridad.

El contralor señaló a la Secretaría pagó una serie de visitas de mantenimiento correctivo que no debía asumir: “esta situación se repitió en al menos 1.034 visitas de mantenimiento correctivo que hizo el contratista. Según las cláusulas del contrato, hacían parte de los denominados diagnósticos fallidos, los cuales no debieron haberse facturado por el contrato, pero mucho menos haberse pagado por parte de la Secretaría de Seguridad”, aseguró el funcionario.

🚨 #Atención | Configuramos hallazgos a la Secretaría de @SeguridadBOG por más de $2⃣.2⃣0⃣0⃣ millones, con relación a irregularidades en pagos para el mantenimiento de cámaras de videovigilancia ❌



Al tratarse de un tema trascendental para las y los bogotanos, hemos dado… pic.twitter.com/gZZVNKOwoc — Contraloría de Bogotá D.C (@ContraloriaBta) October 8, 2025

¿Qué dijo el secretario de Seguridad?

César Restrepo, secretario de seguridad, indicó que el contrato en cuestión es del año 2023, antes de su llegada a la cartera. Y añadió: “hay que ser precisos con la ciudadanía en que los pagos de este contrato están mediados por una interventoría, la cual hace el análisis de los servicios prestados y da la autorización para los pagos a la Secretaría”.

Restrepo aseguró que desde antes de su llegada al puesto, se ha entendido que la participación de la Contraloría es fundamental para mejorar la calidad del servicio público. “Tanto es así que dentro de la misma Secretaría hay una oficina donde la Contraloría ejerce todas estas auditorías. Así que esperaremos el avance del proceso y, una vez lleguen a las conclusiones, con toda la información que entregamos, miraremos qué otras cosas pueden hacerse para seguir mejorando el servicio”.

Por último, reconoció que todos los servicios asociados a los sistemas de seguridad tienen “grandes desafíos en términos de administración, pero esos desafíos se resuelven con los parámetros definidos en los contratos y con las instancias de verificación para garantizar la legalidad de los pagos.”

