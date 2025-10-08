Movilización pro Palestina en Bogotá fue pacífica, salvo pocos disturbios: balance

La movilización partió desde la Embajada de Estados Unidos por la Avenida Calle 26. Al menos 200 mil usuarios de Transmilenio se vieron afectados. Foto: Óscar Pérez

Bogotá fue epicentro de multitudinarias expresiones ciudadanas en el aniversario de los dos años del ataque de Hamás a Israel y en solidaridad con Palestina por los más de 67.000 muertos en la franja de Gaza. Alrededor de 4.500 personas salieron a las calles de la capital, en su mayoría, de manera pacífica.

El mundo se manifestó este martes 7 de octubre ante el contexto de guerra que se vive en Palestina e Israel. En la capital colombiana se programaron diversas manifestaciones e incluso, la embajada de Estados Unidos había emitido una comunicación alertando de posibles actos vandálicos, que ya se han registrado en los últimos meses en la ciudad.

No obstante, las movilizaciones en 15 puntos ese desarrollaron, en gran parte, de manera pacífica. Así lo informó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno. "Anoche a las 11:00 p.m. finalizó una nueva jornada de movilización en Bogotá. Aproximadamente 4.500 personas se manifestaron desde 15 puntos distintos de la ciudad, partiendo desde la embajada norteamericana", indicó el funcionario.

De acuerdo esta cartera, si bien la gran mayoría de las personas que participaron en la jornada lo hicieron de manera pacífica, durante la misma se presentaron bloqueos viales, agresiones a una iglesia cristiana, a establecimientos de comercio, a mobiliario público, a buses zonales y troncales. “12 personas presentaron lesiones físicas, 9 de ellas a causa de un incidente vial en el centro de la ciudad”, añadió el secretario.

Sobre los disturbios presentados en zonas como la Universidad Pedagógica, en donde intervino la UNDMO, Quintero indicó que hubo reacción de la fuerza pública, “por instrucción del alcalde, cuando hubo amenazas o acciones en contra de la integridad de las personas actuamos de manera inmediata restableciendo el orden y respetando los derechos de todos, tanto de quienes se manifiestan como de quienes no lo hacen”.

En cuanto a movilidad, las marchas afectaron a más de 200.000 usuarios de transporte público, hecho que la administración rechazó. “Respetamos y acompañamos la protesta social cuando es pacífica, pero rechazamos las acciones violentas y las afectaciones a la ciudadanía”, concluyó el secretario de Gobierno.

