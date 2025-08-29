Confirman atraco a mano armada en droguería Colsubsidio en el norte de Bogotá

El viernes 29 de agosto se perpetró un hurto en la sede de Droguerías Colsubsidio de la calle 108 con carrera 15 en el norte de Bogotá Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó un nuevo caso de hurto en un establecimiento comercial, esta vez en un local de una reconocida cadena de droguerías ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de la ciudad.

En contexto: Nuevo atraco masivo en restaurante del norte de Bogotá deja al menos 20 víctimas

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 29 de agosto en la sede de Droguerías Colsubsidio ubicada en la carrera 15 con carrera 108. Allí, pasadas las 9:30 a.m., un sujeto armado ingresó al establecimiento y, tras intimidar a varios clientes y a la encargada del lugar, desocupó varias vitrinas del local.

Al parecer, el delincuente iba tras varios productos médicos especializados y por el dinero en efectivo de la caja registradora. De acuerdo con el teniente coronel Ricardo Chávez, comandante de la estación de Policía de la localidad de Usaquén, una vez los uniformados llegaron al sitio para atender la emergencia, confirmaron que la empleada del lugar había sido blanco de amenazas e intimidaciones y que el ladrón abrió las vitrinas para llevarse varios productos dermatológicos.

A esta hora las autoridades adelantan un plan candado en la zona para ubicar al responsable. En el lugar también se recolectan videos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos para reconstruir la ruta de escape y dar con el paradero del delincuente implicado.

Atraco masivo en gastrobar de Usaquén

Cabe mencionar que la noche del miércoles 27 de agosto, sujetos armados ingresaron al restaurante-bar El Mono Bandido, en la calle 127 con carrera 19, también en Usaquén. Tras amenazar a trabajadores y comensales, despojaron a unas 20 personas de teléfonos celulares, joyas, artículos electrónicos y dinero en efectivo.

Tras hacerse al botín los implicados huyeron a bordo de dos motocicletas. Las autoridades continúan con las actividades de inteligencia para dar con el paradero de los implicados, cuyo accionar quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

A raíz de estos hechos, trabajadores del sector comercial y vecinos insisten en que urge vigorizar los dispositivos de seguridad en zonas de rumba o alto impacto comercial debido a que este tipo de hechos se están volviendo parte de la cotidianidad de la localidad.

Por su parte, la Policía anunció el fortalecimiento de los patrullajes en puntos estratégicos de Usaquén y la activación de frentes de seguridad en colaboración con comerciantes. Además, la Alcaldía local evalúa la instalación de nuevas cámaras de vigilancia y la intensificación de operativos nocturnos para prevenir nuevos casos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.