Familia de mujer que murió arrollada en Niza pide justicia: conductor no acepó cargos

Durante audiencias preliminares, David Valencia Cochero, el conductor procesado por homicidio culposo de una mujer de 23 años, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Aunque para la familia de Laura Fabiana León el inicio del proceso es un paso adelante hacia la justicia en este caso, exigen que se aclaren los hechos y el procesado pague.

“Nos tranquiliza un poco el hecho de saber que este sujeto esté enfrentando un proceso y que responda por el asesinato de mi hija. Pero nos sentimos invisibilizados como familiares, ni siquiera sabíamos que ayer era la audiencia”, dijo la madre de la víctima, a City Tv.

Al ser un homicidio culposo, y teniendo en cuenta que Valencia se entregó a la Fiscalía, el ente acusador no solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, ni domiciliaria, pues no consideran que sea un peligro para la sociedad. En medio del llamado de justicia, el procesado sorteará el juicio en libertad.

“Es importante que las víctimas son mi hija pero también mi nieto, a quien no le han querido asignar a un representante”, agregó la madre de la joven víctima.

¿Qué dijo la Fiscalía?

A los ojos de la Fiscalía, Valencia Cochero es responsable del delito de homicidio culposo, el cual estaría relacionado con los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre en la localidad de Suba.

Según la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el procesado habría intentado huir de un grupo de personas que le lanzaba elementos contundentes y buscaban agredirlo. En medio de esa maniobra embistió con el automotor a la mujer.

¿Qué pasó esa noche?

De acuerdo con los reportes conocidos, todo comenzó cuando un grupo de amigos salía de departir, sobre la media noche. Al parecer, un hombre llegó a recoger a una de las jóvenes del grupo. Aunque la joven en un inicio se subió al carro, prontamente volvió a descender por cuenta de una aparente discusión, según contaron testigos del suceso al Ojo de la Noche.

Según el reporte oficial del teniente coronel Juan Montilla, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, la colisión ocurrió en vía pública y la víctima falleció en el lugar. Las autoridades aclararon que el agresor no era pareja sentimental de la víctima, por lo que el caso no se llegó a considerar como un feminicidio, ya que el procesado argumenta haber actuado en pro de su propia seguridad. aún continúan investigando lo que sucedió al momento del choque.

“Las unidades de tránsito asumieron la investigación para establecer cómo se produjo el choque y bajo qué circunstancias el vehículo terminó impactando a la mujer”, indicó. Montilla señaló que los peritos adelantan la recolección de evidencias y testimonios para esclarecer lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades.

