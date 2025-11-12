Confirman identidad del conductor muerto tras agresión masiva en Kennedy

Conductor de camioneta murió tras ser atacado por turba de motociclistas en Kennedy Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades confirmaron la identidad del hombre que murió tras ser atacado por una multitud la noche del martes 11 de noviembre en el occidente de Bogotá. Se trata de Mauricio Cendales Parra, de entre 35 y 37 años, quien conducía un campero azul que arrolló a varias personas en inmediaciones de la Av. de las Américas. El hecho derivó en una persecución en la que participaron cerca de 200 motociclistas y, finalmente, en una agresión masiva en el sector de Nueva Castilla, localidad de Kennedy, que produjo el deceso de Cendales Parra.

En contexto: Expectativa vs realidad: las penas en los casos de Jaime Moreno y el taxista ebrio

Karla Marín Ospina, alcaldesa de la localidad, señaló, en entrevista con Blu Radio, que el conductor habría estado “en alto grado de alicoramiento” cuando comenzó la huida sobre la avenida de Las Américas. En ese momento, unidades de la Policía de TransMilenio iniciaron un seguimiento con el propósito de detenerlo y evitar un accidente mayor. Sin embargo, la situación se salió de control cuando varios ciudadanos decidieron sumarse a la persecución.

La secuencia, que se extendió por varios kilómetros, terminó cuando el vehículo se estrelló contra la fachada de un edificio en el barrio El Tintal. Allí, el conductor fue alcanzado por decenas de motociclistas y transeúntes que lo golpearon con cascos, palos y piedras. Aunque fue trasladado con graves heridas a la Clínica de Occidente, falleció minutos después.

Videos grabados por testigos registran el momento del ataque y han circulado ampliamente en redes sociales, generando rechazo y cuestionamientos sobre el aumento de los episodios de justicia por mano propia en la ciudad.

La alcaldesa Marín calificó el caso como “aterrador” y pidió a la ciudadanía evitar reacciones violentas frente a los hechos de intolerancia vial. “Pedimos a los conductores no transitar en estado de alicoramiento y a la comunidad que no tome justicia por mano propia. Las autoridades están en la capacidad de actuar; necesitamos más tolerancia”, señaló.

Comparendos revelan conductas peligrosas en la vía

Según registros oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad, Mauricio Cendales Parra acumulaba, al menos, cuatro comparendos de tránsito vigentes que, con intereses, sumaban una cifra cercana a los COP $3 millones.

Dos de las sanciones estaban asociadas al vehículo de placas BTA126 y las otras dos a un automotor distinto, identificado con matrícula BYJ040. Entre las infracciones figuraban la falta de revisión técnico-mecánica vigente, una multa por mal parqueo, así como sanciones por transitar por zonas restringidas o en horarios prohibidos, práctica wue estaría relacionada con el incumplimiento de medidas como el pico y placa y de requisitos obligatorios como el SOAT.

Por ahora, la Policía Judicial avanza en la revisión de videos de seguridad y testimonios para identificar a los responsables de la agresión. Las autoridades recordaron que la participación en este tipo de ataques puede acarrear cargos por homicidio agravado y otros delitos asociados.

El caso de Mauricio Cendales Parra no solo reabre el debate sobre la violencia en las vías y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, sino también sobre los límites entre la indignación colectiva y el respeto por la ley.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.