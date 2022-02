Congreso citó a audiencia pública a Claudia López por temas de inseguridad

Juan Carlos Wills, del partido Conservador, convocó a la mandataria a una audiencia pública. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El Senado de la República anunció que la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes realizará una audiencia pública a la alcaldesa de Bogotá Claudia López, solicitada por el representante Juan Carlos Wills del partido Conservador.

Según informó el funcionario, la fecha programada para el encuentro será el próximo martes primero de marzo a las 10 de la mañana en el Congreso de la República, con el objetivo de dialogar acerca de la situación de inseguridad en la ciudad.

Le puede interesar: “No descartamos un hurto” : Policía sobre presunto atentado contra Julián Martínez

Urge que nos unamos para exigirle a la #AlcaldesaDePapel un cambio.

Por eso, en las próximas semanas pediremos que le dé la cara a los bogotanos en nuestra Audiencia Pública, porque #BogotáSíImporta 💪🏻 — Juan Carlos Wills Ospina (@juanchowills) February 21, 2022

“Hemos invitado a la alcaldesa Claudia López, el comandante de la Décimo Tercera Brigada de Bogotá, al director de la Policía Nacional, al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, a la Cámara de Comercio de Bogotá, al fiscal general, al ministro de Defensa, ministro del Interior y al Director del Instituto de Medicina Legal”, indicó Wills.

Lea también: Bogotá: Contraloría encontró 53 elefantes blancos por $ 18 billones

El representante recalcó la importancia de trabajar en equipo para mejorar los índices de seguridad en Bogotá: “esperamos que en esta audiencia pública logremos dialogar y aportar cada uno a la solución de esta problemática que tiene tan azotada a la capital del país”, aseguró.

Cabe destacar que el pasado mes de octubre, Wills citó a la alcaldesa a un debate de control político en la Cámara de Representantes por el aumento de inseguridad en la capital, Sin embargo, la mandataria no asistió. “lamentó que la mandataria no hubiese asistido y aseguró que queda claro que a López no le importa la seguridad de la capital.”, aclaró el representante.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá, de El Espectador