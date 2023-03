Conozca cuáles son las medidas de movilidad para Semana Santa en Cundinamarca

Las medidas de movilidad de Semana Santa iniciarán el próximo viernes 31 de marzo.

Desde este próximo viernes 31 de marzo, se espera que gran número de ciudadanos entren y salgan de Bogotá por Semana Santa, aumentando así, el número de actores viales en los corredores. Para garantizar una movilidad segura y prevenir grandes congestiones vehiculares, la Gobernación informó cuáles serán las medidas de movilidad que regirán para esa semana.

Las medidas y determinaciones, fueron compartidas este martes 28 de marzo, luego de que se desarrollara una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte y los organismos de Movilidad de Bogotá y de Cundinamarca.

“Con miras de garantizar la movilidad, se adoptarán medidas especiales en la Concesión Devisab y hemos logrado la vinculación de la Concesión Vía 40 Express, para definir vías en único sentido, garantizando las salidas y retornos de manera ágil por parte de todos los viajeros, además de algunos reversibles. En todo caso, la recomendación siempre es la prudencia en las vías, el respeto a las normas de tránsito, especialmente límites de velocidad”, destacó el gobernador Nicolás García.

Plan éxodo

Viernes 31 de marzo: para este día se establecerá el tránsito en un solo sentido de Mondoñedo a San Pedro, Anapoima, entre las 7: 00 p.m. hasta la medianoche.

Sábado 1 de abril: para este día se establecerá el tránsito en un solo sentido de Mondoñedo a San Pedro, Anapoima, entre 6:00 a.m. a mediodía.

Miércoles 5 de abril: para este día se establecerá el tránsito en un solo sentido de Mondoñedo a San Pedro, Anapoima, entre las 7: 00 p.m. hasta la medianoche.

Jueves 6 de abril: para este día se establecerá el tránsito en un solo sentido de Mondoñedo a San Pedro, Anapoima, entre 6:00 a.m. a mediodía.

Plan retorno

Sábado 8 de abril: para este día se establecerá el tránsito en un solo sentido, desde Apulo hasta sector Balsillas, en Mosquera, entre las 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Domingo 9 de abril: para este día se establecerá el tránsito en un solo sentido, desde Apulo hasta sector Balsillas, en Mosquera, entre 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Pico y placa regional

Tendrá lugar al ingreso a Bogotá por los diferentes corredores viales y será de la siguiente manera:

De mediodía a 4:00 p.m. podrán ingresar los vehículos con placa terminada en número par.

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar.

Restricción vehículo cargas

Esta restricción rige para vehículos con peso igual o superior a 3.4 toneladas en ambos sentidos de la siguiente manera:

Viernes 31 marzo: 3:00 p.m. a 11:00 p.m., y en ambos sentidos en la vía Bogotá – Girardot.

Sábado 1 de abril: 6:00 a.m. a 3:00 p.m., en ambos sentidos.

Miércoles 5 de abril: 12:00 M a 11:00 p.m., y en ambos sentidos vía Bogotá - Girardot.

Jueves 6 de abril: 6:00 a.m. a 3:00 p.m., en ambos sentidos.

Sábado 8 abril: 4:00 a 11:00 p.m., en ambos sentidos.

Domingo 9 de abril: 10:00 a.m. a 11:00 p.m., en ambos sentidos.

Lunes 10 de abril: En la vía Bogotá - Girardot aplica sin ningún tipo de excepción, en ambos sentidos, desde las 8:00 a.m. a 1:00 a.m. En la vía Bogotá – Villavicencio aplica sin ningún tipo de excepción, en ambos sentidos, desde las 10:00 a.m. a 1:00 a.m.

