Conozca los nuevos cierres y desvíos en la Séptima por obras frente a la clínica Santa Fe

Las obras del Corredor Carrera Séptima avanzan hacia el sector de la Fundación Santa Fe y obligarán a nuevos cambios de movilidad. Foto: Séptima

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Las obras de la troncal de TransMilenio por la carrera Séptima siguen avanzando y, con ellas, llegan nuevos cambios para quienes se movilizan por el norte de Bogotá. A partir del próximo 25 de junio, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pondrá en marcha una nueva fase de intervención entre las calles 119 y 112, un tramo que incluye el sector de la Fundación Santa Fe.

La medida hace parte de las obras del Grupo 1 del proyecto, que comprende la transformación de la carrera Séptima entre las calles 99 y 127. En esta etapa, los trabajos se concentrarán sobre el costado occidental de la vía, en sentido norte-sur.

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Uno de los puntos con mayores afectaciones será el ubicado entre las calles 119 y 116, frente a la Fundación Santa Fe. Allí permanecerán cerrados la calzada occidental, parte del espacio público y el separador central durante aproximadamente cuatro meses y medio.

Según el IDU, las intervenciones permitirán construir nuevos carriles para vehículos particulares, infraestructura para TransMilenio, una ciclorruta y andenes renovados, como parte de la transformación integral de la vía.

Así cambiará la movilidad en la carrera Séptima

Los conductores que transitan en sentido norte-sur deberán realizar un cambio de calzada desde la calle 119. Para mantener la circulación, el Distrito habilitó dos carriles temporales sobre el área del separador central, que fue acondicionada previamente para permitir el paso de vehículos hasta la calle 116.

Las autoridades precisaron que se mantendrán los giros hacia el occidente para quienes se dirigen hacia sectores ubicados al noroccidente y suroccidente de la ciudad.

Entre las calles 116 y 112 también habrá ajustes. En este tramo será cerrado el carril rápido del costado occidental. No obstante, el Distrito aseguró que durante toda la ejecución de las obras permanecerán habilitados dos carriles por sentido sobre la carrera Séptima.

Como medida complementaria, la Secretaría de Movilidad recuperó un carril vehicular sobre la carrera 11 entre las calles 119 y 124A, en sentido norte-sur. Este espacio funcionaba anteriormente como ciclorruta.

Cambios para usuarios de la Fundación Santa Fe y del SITP

El ingreso a la sección de urgencias pediátricas del centro médico continuará habilitado por la calle 119, pero únicamente en sentido occidente-oriente. Además, quedará suspendida temporalmente la entrada y salida desde esa vía hacia la carrera Séptima.

Por otra parte, el paradero del SITP ubicado frente a la Fundación Santa Fe será trasladado hacia el sur de su ubicación actual. Los usuarios deberán abordar las rutas frente al centro empresarial Santa Bárbara mientras avanzan las obras.

El proyecto de la troncal de TransMilenio por la carrera Séptima contempla la intervención de 11,56 kilómetros entre las calles 99 y 200. Mientras avanzan las obras, conductores, usuarios del SITP, ciclistas y pacientes que se movilizan diariamente por este corredor deberán adaptarse a nuevos cierres, desvíos y cambios operativos.

Según el Distrito, las intervenciones en el sector de la Fundación Santa Fe se extenderán durante cerca de cuatro meses y medio, tiempo en el que continuarán los ajustes necesarios para la construcción de una de las obras de movilidad más importantes que actualmente se ejecutan en el norte de Bogotá.

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