Galán reconoce triunfo de De la Espriella y pide unidad tras jornada electoral

Alcalde de Bogotá, durante la presentación de los resultados de la vigésimo séptima versión de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 (EPV), realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En un mensaje enfocado en la estabilidad institucional y la reconciliación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció oficialmente el triunfo de Abelardo de la Espriella en el preconteo de la segunda vuelta presidencial. Anohe, en medio de una jornada marcada por tensiones y focos de disturbios en el sur de la capital, el mandatario distrital envió un parte de tranquilidad, respaldó la legitimidad de la jornada y extendió una invitación formal al presidente electo para trabajar de manera conjunta por el futuro de las regiones y la capital.

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A través de sus cuenta de X, el mandatario de los bogotanos fijó su postura frente al resultado de los comicios: “Hoy Colombia vivió una jornada electoral en paz. De acuerdo con los resultados del preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo. Quiero hacer un llamado a la unidad. Mañana todos salimos a trabajar por tener un mejor país, una Colombia más justa y próspera”, manifestó Galán.

El pronunciamiento del alcalde cobra especial relevancia de cara al futuro de la infraestructura y las finanzas de la capital, que dependen en gran medida de la cofinanciación de la Nación. “Confío en que el presidente electo actuará cada día de su mandato como el presidente de todos los colombianos. En Bogotá estamos listos a trabajar de la mano del nuevo gobierno, a seguir saldando deudas históricas y a sacar adelante grandes proyectos de ciudad”, aseguró.

Asocapitales también reconoció el triunfo en segunda vuelta

La postura de Galán tuvo eco en el plano nacional a través de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), gremio que él mismo preside. En un comunicado conjunto, la organización saludó al mandatario y a su fórmula vicepresidencial, Juan Carlos Restrepo: “Felicitamos al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo por la confianza depositada en ellos por millones de colombianos. Les deseamos éxitos en la enorme responsabilidad de liderar el país”.

En la misiva, el gremio de alcaldes dejó planteado un claro recordatorio sobre el peso de los territorios —donde habita el 47% de la población y se genera el 52% del PIB nacional— en la estabilidad del país. Las ciudades capitales “reiteran su disposición para construir una relación de trabajo articulada, técnica y constructiva con el nuevo Gobierno Nacional, convencidas de que los grandes desafíos de Colombia solo podrán superarse mediante la cooperación entre la Nación y los territorios”, reza el documento, que además expresó el deseo de que esta etapa permita “mejorar la seguridad, aumentar la competitividad y generar más bienestar”.

Finalmente, tras el anuncio de la campaña de Ivan Cepeda de iniciar seguimientos jurídicos por presuntas anomalías en los escrutinios, Galán envió un mensaje para mitigar las tensiones en las calles y canalizar los reclamos por las vías institucionales, expresando un “reconocimiento a la gran labor de la Registraduría y del Sistema Electoral colombiano”. “Por último, hago un llamado a mantener la calma. Cualquier inconformidad que pueda existir frente al proceso electoral debe ser tramitada por medio de los mecanismos legalmente establecidos”, puntualizó el gobernante.

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