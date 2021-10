Conozca más detalles sobre el cobro por parqueo en vías públicas de Bogotá

Este miércoles, la Secretaría de Movilidad dio a conocer más detalles sobre el plan de cobro por parqueo en vías públicas de Bogotá. Desde el próximo 2 de noviembre se habilitarán 1.000 espacios de estacionamiento que estarán ubicados entre las calles 76 y 94, y desde la carrera 11 hasta la autopista Norte, en la localidad de Chapinero.

>LEA: Capturan hombre que atacó con agua caliente a su familia, asesinan soldado en medio de atraco y otras noticias de Bogotá

De acuerdo con el decreto que reglamenta la medida, será la Terminal de Transportes quien decida los espacios y las tarifas que se deberán pagar. Esta entidad estableció que las tarifas se aplicarán por periodos de 30 minutos y, para automóviles tendrá un costo entre $3.000 y $4.000; mientras que las motocicletas pagarán entre $2.000 y $3.200.

El director de Parqueo en Vía Bogotá, Javier Pinzón, informó que los horarios de cobro serán de lunes a viernes entre 9 a.m. a 6 p.m. y los sábados será desde las 10 a.m. hasta las 4 p.m. Según el decreto, estos espacios podrán ser utilizados fuera de las horas establecidas sin que se genere alguna tarifa, no obstante, si el vehículo está en la zona de parqueo una vez comience el horario, el cobro comenzará a regir.

Le puede interesar: Así serán los cobros por parquear en vía pública de Bogotá.

Continuamos trabajando para ofrecerte #SolucionesDeMovilidad.

Los facilitadores de nuestra @TerminalBogota se capacitan en el manejo de la operación de la #ZonaDeParqueoPago, para brindarte el mejor servicio al utilizar estas zonas. pic.twitter.com/gClFqTbRGx — Terminales de Bogotá (@TerminalBogota) October 26, 2021

Otra de las medidas que comenzarán a aplicar en la ciudad será la implementación de cepos que inmovilizarán la llanta de los vehículos que estén estacionados en zonas no permitidas o, aquellos que incumplan con el pago del parqueo. Ana María Zambrano, gerente de la Terminal de Transportes resaltó que, “si el ciudadano al minuto 31 no se acercó, ahí se pone el cepo como medida de control”.

Lea también: ¿Volverán los ‘cepos’ para castigar a los mal parqueados en Bogotá?

A esto se suma que en las zonas de parqueo habrá personas designadas por la Terminal, las cuales estarán vestidas con un uniforme azul y el logo de la Terminal. Estos facilitadores podrán recibir el pago por el servicio o informar a las autoridades para la colocación de los cepos. Con esto se busca garantizar el buen uso del espacio público y de las vías de la ciudad, además, se busca obtener recursos que serán destinados a los diversos proyectos de movilidad que se desarrollarán en la capital.

Se espera que para 2023 en Bogotá hayan más de 23.000 espacios de parqueo en vía pública. Zambrano también informó que, en caso de que un vehículo sea inmovilizado con el cepo, el conductor tendrá que pagar la sanción que para automóviles costará $90.000 y para motocicletas $62.000. Este pago se efectuará por adelantado a un funcionario debidamente identificado o por medio de la aplicación, que aún no es anunciada.