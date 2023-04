Constructor del metro aún no entrega diseños, alcaldía le dio otro mes de plazo

Mientras siguen demoliendo predios, moviendo tierra en el patio taller y tratando de resolver los líos en la interconexión de la calle 72, la empresa Metro aún no cuenta con todos los diseños para construir el viaducto y las estaciones de la Primera Línea en Bogotá, que es lo grueso del proyecto de infraestructura.

El pasado 30 de marzo se le venció el plazo al consorcio Metro Línea 1 para entregar todos los diseños de la obra y no cumplió. Ante esta situación, el Distrito acató una sugerencia de la interventoría del contrato de darle un mes más de plazo, que se cumplirá el 5 de mayo. De persistir el incumplimiento, se le impondrá una multa de 50 salarios mínimos mensuales, por cada día de retraso.

Así lo anunció la alcaldesa Claudia López, quien agregó: “Quiero pedirle al consorcio que cumpla el plazo. Bogotá los ha apoyado, entendemos las dificultades, agradecemos el rigor de los equipos, valoramos el refuerzo de personal técnico para cumplir con el plazo”.

Aunque el consorcio intentó justificar por la pandemia, el Distrito la rechazó. “Hay que ser serios. Hemos rechazado que se aplicara la figura, pero hemos acogido la propuesta del interventor de dar un mes de plazo, para que pueda cumplir y seguir con las obras adelante”.

Según Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro, el consorcio debe entregar 314 productos de diseños, pero a la fecha solo 66 (21%) ya superaron todos los trámites y están aprobados, como los diseños de detalle del Patio Taller, la intersección de la calle 72, traslado de redes secundarias y el puente de la avenida Primero de Mayo con carrera 68.

El resto están en revisión del interventor; en ajuste de observaciones por el consorcio, o no han terminado. Es decir, no han superado la etapa de no objeción, que es la que permite iniciar las obras civiles, en especial la construcción del viaducto y las estaciones.

“En estos diseños y en la ingeniería de detalle nace la ejecución de las obras. Por esta razón compartimos la responsabilidad de la interventoría, que exige que esos productos sean absolutamente precisos y sin observaciones, para poder avanzar en la construcción. Tenemos un compromiso con la calidad, para que en los próximos años se pueda avanzar con tranquilidad”, expresó Narváez.

