Continúan las ayudas: Palacio de los Deportes unifica la red de acopio del Distrito

Centro de acopio en Bogotá para recolección de ayudas humanitarias o alimentos de primera necesidad para los afectados del terremoto en Colombia (Manizales, Cali, Pereira y Chocó) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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A una semana del devastador terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, en el Chocó, Bogotá reacomoda su estrategia de respuesta humanitaria. Tras consolidar el envío de más de 2.300 toneladas de donaciones hacia las zonas más golpeadas del suroccidente colombiano durante la primera semana después de la tragedia, el Distrito anunció la transición hacia una nueva fase: la reconstrucción.

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En este nuevo contexto, la administración distrital y la Cruz Roja desmontaron los seis puntos de recolección que operaron de manera simultánea en la ciudad y centralizaron toda la logística en un solo lugar. Así las cosas, a partir de la fecha, el Palacio de los Deportes será el único centro de acopio habilitado en la capital para recibir los aportes de la ciudadanía.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la medida busca optimizar el flujo logístico en un momento donde la emergencia exige mayor eficiencia operacional.

“Este sitio va a ser el único habilitado a partir de ahora. Antes se recibía aquí solo para el Chocó, luego para Chocó y Buenaventura, y ahora para todos los municipios afectados. Esto nos va a permitir agilizar y ser más eficientes”, señaló el mandatario.

Hasta el momento, la solidaridad de los bogotanos se ha materializado en el despacho de 175 vehículos cargados de insumos por vía terrestre, a los que se sumará el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para movilizar 400 toneladas adicionales por vía aérea, prioritariamente hacia el Chocó.

Todavía se puede: ¿cómo y qué donar?

El Palacio de los Deportes estará prestando atención continua entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. Aunque se recibe todo tipo de ayuda humanitaria, la Alcaldía enfatizó que las prioridades cambiaron debido al inicio de las obras de mitigación y habitabilidad en las zonas afectadas.

Insumos prioritarios: Colchonetas, toldillos, sábanas, cobijas, kits de aseo y herramientas o materiales de obra.

Alimentos: Solo productos no perecederos con fechas de vencimiento amplias (evitar productos próximos a expirar).

Ropa: Unicamente prendas nuevas y en buen estado.

Más allá del acopio de bienes, la capital mantiene desplegados en territorio a equipos técnicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y personal especializado en rescate.

El reto ahora para el Distrito no es solo mantener vivo el espíritu solidario de la ciudadanía con el pasar de los días, sino garantizar que la ayuda que permanece en el Palacio de los Deportes no sufra cuellos de botella logísticos para llegar a las comunidades golpeadas por la tragedia.

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