Contraloría pone la lupa sobre la calle 45 y el futuro del Corredor Verde de la Séptima

Inicio de obras por la Carrera Séptima para dar inicio al corredor verde de TransMilenio Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Contraloría de Bogotá anunció una actuación especial de fiscalización sobre dos de las obras de movilidad más complejas de la ciudad: la intervención de la calle 45 (avenida Francisco Miranda) y el Corredor Verde de la Carrera Séptima, debido a retrasos, incumplimientos y a la incertidumbre sobre su ejecución.

El primer caso corresponde a la obra de la avenida Francisco Miranda, entre las carreras Quinta y Séptima, financiada con recursos de valorización. El contrato fue caducado, pese a que el proyecto debía estar terminado en diciembre de 2025.

Según la Contraloría, la inversión supera los $20.000 millones, incluidos los costos de interventoría, y la ejecución física ronda el 60 %, aunque todavía faltan componentes clave para concluir la obra.

Por esta razón, durante el segundo semestre de 2026 el organismo realizará una actuación especial para evaluar la gestión de los recursos públicos destinados a proyectos financiados con valorización, revisión que incluirá la ejecución contractual de esta intervención.

En cuanto al Corredor Verde de la Carrera Séptima, la Contraloría indicó que continuará haciendo seguimiento a los tramos 1 y 2, entre las calles 24 y 99, que siguen sin una definición para su ejecución luego de que el Distrito revocara los procesos de selección.

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La respuesta del IDU

El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, aseguró que la administración decidió caducar el contrato de la obra de la calle 45 luego de que el contratista incumpliera con las metas de ejecución.

Según explicó, el Distrito espera abrir una nueva licitación entre agosto y septiembre para terminar el costado norte de la vía. Molano señaló que esta intervención hace parte de una valorización aprobada en 1995 y sostuvo que el contratista solo alcanzó cerca del 43 % de avance antes de que se declarara la caducidad.

El funcionario agregó que, durante la actual administración, el IDU ha impuesto 124 sanciones, por más de $200.000 millones, y ha declarado la caducidad de cinco contratos por incumplimientos.

Frente al Corredor Verde de la Séptima, explicó que los tramos entre las calles 99 y 200 continúan su ejecución, mientras que el segmento entre las calles 24 y 99 fue replanteado porque coincidía con las obras del metro y, de mantenerse el cronograma inicial, podría generar una mayor congestión en el oriente de Bogotá.

Según el director del IDU, la entidad trabaja actualmente en la armonización de varios diseños para ese tramo y espera abrir una nueva licitación hacia finales de 2027, con el propósito de iniciar las obras entre 2028 y 2029.

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