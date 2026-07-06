Galán responde a plan de seguridad de Abelardo de la Espriella y pide más apoyo de la Nación

Los escenarios de Bogotá con una presidencia de Abelardo de la Espriella, son un claroscuro de advertencias y oportunidades. Foto: Jonathan Bejarano

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió en las últimas horas a la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de fortalecer la lucha contra las estructuras criminales que operan en las ciudades a través de la creación de un “Bloque de defensa para la seguridad urbana”.

Aunque la propuesta del presidente electo no ahondó en mayores detalles, el alcalde de Bogotá aseguró que el Distrito está dispuesto a trabajar de manera coordinada con el nuevo Gobierno Nacional para enfrentar delitos como la extorsión, el hurto, el tráfico de drogas y los homicidios.

“En Bogotá estamos listos a trabajar coordinadamente con el nuevo gobierno para desarticular las bandas delincuenciales que operan en la ciudad. La Fuerza Pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas. Solo debilitando estas estructuras vamos a recuperar la seguridad y disminuir los homicidios“, afirmó el mandatario distrital.

Asimismo, Galán agregó que el país también necesita revisar su política criminal para evitar que las estructuras delincuenciales continúen fortaleciéndose. “Lejos de premiar a las bandas delincuenciales, debemos castigarlas. Quien cometa un delito violento o reincida en conductas penales que afecten la vida de otras personas debe estar en la cárcel, no en las calles“, señaló.

La seguridad depende de la Nación y Distrito

Las declaraciones del alcalde se producen en medio del debate por la propuesta del presidente electo de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una iniciativa que requerirá una estrecha articulación entre el Gobierno Nacional, las alcaldías, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y otras instituciones del Estado.

Aunque Bogotá destina cada año recursos para fortalecer la seguridad, buena parte de las herramientas más importantes para combatir el crimen organizado dependen directamente del Gobierno Nacional. La Policía Nacional, la Fiscalía, el INPEC, Migración Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la inteligencia militar hacen parte de la estructura nacional encargada de perseguir las organizaciones criminales, judicializar a sus integrantes y controlar el sistema penitenciario.

En este sentido, incluso desde la administración de Claudia López, la ciudad ha insistido en el aumento del pie de fuerza dado el déficit de policías que enfrenta la capital. .

Actualmente, Bogotá cuenta con cerca de 17.000 uniformados de la Policía Metropolitana para atender una ciudad que supera los ocho millones de habitantes y recibe diariamente más de un millón de personas provenientes de municipios vecinos. Esa relación continúa por debajo de los estándares recomendados para grandes capitales latinoamericanas, razón por la cual el Distrito ha solicitado reiteradamente al Gobierno Nacional un incremento permanente del número de policías asignados a la ciudad.

Mientras tanto, la Alcaldía ha concentrado sus inversiones en infraestructura y tecnología. Durante la actual administración se han fortalecido los sistemas de videovigilancia, los lectores automáticos de placas (LPR), el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), la adquisición de vehículos y motocicletas para la Policía, la modernización de CAI y el desarrollo de herramientas de analítica e inteligencia para apoyar las investigaciones judiciales.

La judicialización, uno de los mayores retos

Galán también puso el foco sobre un aspecto que, según expertos en seguridad, resulta determinante para reducir la criminalidad: la política criminal.

La Alcaldía ha insistido en diversas oportunidades en que muchas capturas terminan sin el impacto esperado debido a la reincidencia de algunos delincuentes, la congestión judicial y las limitaciones del sistema penitenciario. Por esa razón, el Distrito ha solicitado fortalecer la coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ampliar la capacidad investigativa y acelerar los procesos contra integrantes de organizaciones dedicadas a la extorsión, el homicidio, el narcotráfico y el hurto.

Incluso, tras la puesta en libertad de una banda de fleteros que había sido capturada horas antes, el alcalde aumentó el tono e incluso ha trabajado en el congreso para proponer una reforma integral a la justicia.

La estrategia de Bogotá

Las autoridades distritales sostienen que la estrategia de seguridad ha permitido importantes resultados durante el último año. Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y mayo de 2026 se realizaron más de 16.000 capturas, fueron desarticuladas decenas de estructuras delincuenciales y se incautaron miles de armas, dosis de estupefacientes y elementos utilizados para cometer delitos.

Cooperación regional será determinante

La coordinación con el Gobierno Nacional no es el único desafío. Bogotá también trabaja de manera permanente con la Gobernación de Cundinamarca y los municipios vecinos para enfrentar estructuras criminales que operan de manera regional. A través de mesas conjuntas entre la Policía Metropolitana de Bogotá, el Departamento de Policía Cundinamarca, la Fiscalía y las administraciones territoriales, se desarrollan operaciones contra redes de hurto de vehículos, extorsión, tráfico de drogas y homicidio que se desplazan entre la capital y municipios como Soacha, Chía, Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá.

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