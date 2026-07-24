Control antes que velocidad: la estrategia de Bogotá frente a siniestros en motocicleta

Moteros en Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

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En un esfuerzo por contener la creciente siniestralidad vial en las calles de la capital, la Secretaría de Movilidad puso en marcha una serie de actividades y jornadas prácticas de conducción segura orientadas a los motociclistas.

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La iniciativa pedagógica apunta al corazón de un hábito que a diaro se ve en la cotidianiad de la ciudad: demostrar que el verdadero dominio de una motocicleta no se mide en la velocidad que alcanza, sino en la capacidad de control y maniobrabilidad de los conductores.

La estrategia de la administración Distrital busca hacerle frente a una realidad crítica en las vías, que afecta masivamente a quienes se movilizan en moto. Durante el primer semestre de 2026, 230 personas perdieron la vida en siniestros viales en Bogotá, lo que representa un incremento del 20 % frente al mismo periodo del año anterior. En la gran mayoría de estos episodios fatales, los motociclistas y sus acompañantes figuraron como las principales víctimas.

La urgencia de educar al nuevo motociclista

Desde la Secretaría de Movilidad el mensaje es directo: insistir en que acelerar no es saber manejar. La urgencia de estas actividades responde, además del alza de los siniestros al vertiginoso aumento de nuevos usuarios en las vías. Muestra de ello es que solo en 2025 se expidieron 153.715 nuevas licencias para conducir motocicleta, un crecimiento del 54,3 % frente a 2024.

Para expertos en seguridad vial, este componente pedagógico ataca uno de los factores de riesgo más marcados en la ciudad: la inexperiencia combinada con la prisa. Hernán Ortiz, coordinador de datos de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS), señala que el problema actual abarca múltiples frentes:

“Hay varios factores: el crecimiento del parque motociclista, el incremento de conductores nuevos, el exceso de velocidad y un licenciamiento muy sencillo. Lo que estamos viendo es que muchas personas empiezan a exceder los límites en vías barriales para compensar el tiempo perdido”, explica Ortiz.

Es precisamente en esa búsqueda por “recuperar minutos” —en una ciudad donde el promedio de viaje en moto pasó de 40 a 50 minutos para recorrer 10 kilómetros— donde la campaña de la Alcaldía busca intervenir, concientizando sobre los riesgos de maniobras imprudentes en calles residenciales y secundarias.

¿Cuándo es la actividad y cómo participar?

La cita para la segunda válida del reto ‘Más lento, más pro’ será este sábado 25 de julio. La jornada es gratuita y busca poner a prueba la pericia, la técnica de frenado y la toma de decisiones de los motociclistas en un entorno controlado.

Fecha: Sábado, 25 de julio de 2026.

Inscripciones: Los conductores interesados en participar pueden diligenciar el formulario oficial habilitado por la Secretaría de Movilidad en el siguiente Los conductores interesados en participar pueden diligenciar el formulario oficial habilitado por la Secretaría de Movilidad en el siguiente formulario de inscripción.

Un problema que impacta a toda la ciudad

Las acciones de la Secretaría también se dan en un contexto donde el impacto de los siniestros trasciende la tragedia familiar y toca el sistema de salud. Gran parte del parque automotor circula en condiciones de desprotección financiera: entre el 58% y el 61% de las motocicletas en el país transitan sin SOAT vigente.

Esta evasión obliga a que la atención médica de los accidentados sea cubierta por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad que durante 2025 debió desembolsar COP 702.000 millones para atender a más de 249.600 víctimas de siniestros viales sin seguro.

Con estas jornadas de control y destreza, la Secretaría de Movilidad busca transformar la cultura vial de Bogotá: recordar a los más de 550.000 motociclistas que transitan a diario por la capital que llegar a salvo a casa depende de la técnica y la prudencia, no de ganarle segundos al reloj.

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