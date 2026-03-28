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Control, colados y violencia: la tensión que desborda a Transmilenio

Casos recientes dejan ver un problema más complejo: evasión, tensión diaria y uso desmedido de la fuerza.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
28 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que se habrían presentado los hechos, ni sobre la identidad de los involucrados. Tampoco está claro si existió algún procedimiento previo por parte del personal de seguridad.
Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que se habrían presentado los hechos, ni sobre la identidad de los involucrados. Tampoco está claro si existió algún procedimiento previo por parte del personal de seguridad.
Foto: Archivo particular

La escena ocurrió en la estación Pradera y no tardó en volverse viral: varios usuarios señalados de colarse fueron reducidos por personal de seguridad a punta de bolillos. Algunos terminaron con heridas en la cabeza. Más allá del hecho puntual, las imágenes reabrieron una discusión incómoda: ¿en qué momento la cotidianidad del sistema derivó en este tipo de respuestas?

En contexto:

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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