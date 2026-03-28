Control, colados y violencia: la tensión que desborda a Transmilenio

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que se habrían presentado los hechos, ni sobre la identidad de los involucrados. Tampoco está claro si existió algún procedimiento previo por parte del personal de seguridad. Foto: Archivo particular

La escena ocurrió en la estación Pradera y no tardó en volverse viral: varios usuarios señalados de colarse fueron reducidos por personal de seguridad a punta de bolillos. Algunos terminaron con heridas en la cabeza. Más allá del hecho puntual, las imágenes reabrieron una discusión incómoda: ¿en qué momento la cotidianidad del sistema derivó en este tipo de respuestas?

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