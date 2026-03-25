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¿Golpiza a colados en Transmilenio? Denuncian agresión por parte del personal de seguridad

¿Hasta dónde puede llegar la seguridad en Transmilenio? Denuncian presunta agresión a colados.

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Redacción Bogotá
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25 de marzo de 2026 - 08:08 p. m.
Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que se habrían presentado los hechos, ni sobre la identidad de los involucrados. Tampoco está claro si existió algún procedimiento previo por parte del personal de seguridad.
Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que se habrían presentado los hechos, ni sobre la identidad de los involucrados. Tampoco está claro si existió algún procedimiento previo por parte del personal de seguridad.
Foto: Archivo particular
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Una denuncia ciudadana puso bajo la lupa los procedimientos de seguridad en Transmilenio. A través de redes sociales, usuarios reportaron un presunto caso de agresión ocurrido el pasado 24 de marzo en la estación Pradera.

Según las imágenes difundidas, personal encargado de la seguridad del sistema, algunos con el rostro cubierto, habrían agredido físicamente a personas que, al parecer, no pagaron el pasaje.

“¿Están autorizados para agredir físicamente y desmedidamente a personas que no pagan pasaje? ¿Esto es legal? ¿Quién les imparte esta orden?”, señala la denuncia que empezó a circular en redes sociales.

Lea más: Vecinos grabaron caso de violencia intrafamiliar, logrando la captura del responsable

Por ahora, las autoridades adelantan la verificación de lo ocurrido e informaron que no se han interpuesto denuncias formales, por lo que aún no hay claridad sobre las circunstancias exactas del caso ni sobre las personas involucradas.

¿Qué dijo Transmilenio?

Frente a lo sucedido, Transmilenio aseguró que rechaza “todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad” e hizo un llamado a evitar este tipo de hechos. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por la entidad, las personas implicadas habrían ingresado de forma irregular al sistema, evadiendo el pago del pasaje durante labores de control realizadas por el equipo de vigilancia.

La entidad también recordó que el personal operativo presta un servicio esencial para la ciudad, que moviliza a más de cuatro millones de usuarios, y reiteró el llamado a la ciudadanía a hacer un uso adecuado del sistema y a mantener comportamientos que favorezcan la convivencia.

Mientras se esclarece lo ocurrido, el caso abre nuevamente preguntas sobre los límites del uso de la fuerza en operativos de control y las condiciones en las que se desarrollan estas intervenciones dentro del transporte público.

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Olegario (51538)Hace 3 minutos
Qué pretenden los hampones colados de la denuncia? Que se premie a los delincuentes que se roban el pasaje A DIARIO en un robo continuado??? Florecitas, tal vez? Ya se probó hasta la saciedad que son esos antisociales no vale la "pedagogía". Es hora de ensayar con el garrote. Y que no vengan los señores zurdos a justificar ni a acolitar ni a apadrinar a estos delincuentes. Por qué en Medellín, con un pasaje a $3.900, nadie se cuela en el metro? Total apoyo a esos valientes guardas.
Olegario (51538)Hace 9 minutos
"¿Están autorizados para agredir físicamente y desmedidamente a personas que no pagan pasaje? ¿Esto es legal? ¿Quién les imparte esta orden?”, H i j u e p utas!!! Pero los hampones colados sí pueden agredir y maltratar a esas personas que tratan de hacer su tarea, cierto, alcahuetas?? Deben ser otros hampones colados los de la denuncia. Bien por los funcionarios de TM. Palo con los rateros del pasaje. .
Jairo Silvera(40104)Hace 47 minutos
A esos colados hay que darles un tratamiento de paloterapia... ahí se dejan esa mala costumbre!! ¿Bien por los de seguridad en TM!!
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