Publicidad

Home

Bogotá

Controlan incendio forestal en el occidente de Bogotá tras intervención de Bomberos

La emergencia se registró en el sector de la carrera 94A con calle 6. El incendio fue controlado en su totalidad y las autoridades realizan labores para evitar una reactivación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
06 de agosto de 2026 - 12:52 a. m.
Riesgo de incendios forestales.
Riesgo de incendios forestales.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá controló este miércoles 5 de agosto un incendio forestal que se presentó en la carrera 94A con calle 6, en el occidente de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, para atender la emergencia fue necesario el apoyo de los equipos especializados de Aeronaves No Tripuladas e Incendios Forestales, que realizaron labores de monitoreo y control del fuego.

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio en un 100 %. Posteriormente, continuaron con las labores de control de puntos calientes para evitar que las llamas se reactivaran.

Lea más: “Peor que la pandemia”: secretario de Salud critica gestión del Gobierno Petro

Finalmente, la entidad informó que el área quedó asegurada y que la situación fue controlada sin que, hasta el momento, se reportaran nuevas afectaciones.

Lea más: Bogotá celebrará su cumpleaños con ‘Bici Cine’ el próximo jueves: conozca el recorrido

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Controlan incendio forestal en el occidente de Bogotá tras intervención de Bomberos

Bogota

Noticias

Incendio forestal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.