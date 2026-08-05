Controlan incendio forestal en el occidente de Bogotá tras intervención de Bomberos

Riesgo de incendios forestales. Foto: Cortesía

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá controló este miércoles 5 de agosto un incendio forestal que se presentó en la carrera 94A con calle 6, en el occidente de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, para atender la emergencia fue necesario el apoyo de los equipos especializados de Aeronaves No Tripuladas e Incendios Forestales, que realizaron labores de monitoreo y control del fuego.

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio en un 100 %. Posteriormente, continuaron con las labores de control de puntos calientes para evitar que las llamas se reactivaran.

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Finalmente, la entidad informó que el área quedó asegurada y que la situación fue controlada sin que, hasta el momento, se reportaran nuevas afectaciones.

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