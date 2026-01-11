Convocatoria 2026 para ser guardián de la Ciclovía: fechas y requisitos para aplicar

Ciclovía de Bogotá. Foto: IDRD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuidar uno de los espacios más emblemáticos de Bogotá y hacerlo sobre ruedas será, una vez más, una opción para jóvenes estudiantes en 2026. Desde el próximo 15 de enero se abrirán las inscripciones para la Escuela de Guardianes de la Ciclovía, el proceso de formación que prepara a quienes acompañan y orientan a los cientos de miles de usuarios que cada domingo y lunes festivo colman las calles de la ciudad.

Le puede interesar: Atroz denuncia de maltrato animal en Bogotá: investigan caso de perra incinerada Suba

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de febrero de 2026 y el registro se hará únicamente a través de un formulario en línea. El proceso está dirigido a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos o universitarios que quieran vincularse y aportar a uno de los símbolos de la ciudad desde su funcionamiento interno.

Más que un voluntariado ocasional, la Escuela de Guardianes es un proceso de cualificación que se desarrolla durante varios meses y que exige compromiso y disponibilidad, especialmente en fines de semana y días festivos, cuando la Ciclovía recibe a miles de ciclistas, peatones y familias.

Para iniciar el proceso de inscripción debe acceder a este enlace.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que cumplan con una serie de requisitos básicos. Entre ellos, estar afiliados a una EPS o al régimen subsidiado de salud durante todo el proceso, contar con una bicicleta todoterreno en buen estado y tenerla inscrita en la plataforma Registro Bici Bogotá.

También se exige ser estudiante activo de pregrado y tener disponibilidad horaria para atender las jornadas programadas. En el caso de los hombres, es necesario tener definida la situación militar o contar con la certificación provisional correspondiente, según la normatividad vigente.

Además del perfil académico y administrativo, se espera que los aspirantes cuenten con buenas condiciones físicas, ya que el rol de guardián implica recorridos constantes, atención al público y trabajo en espacio público.

🚲✨ ¡Prepárate para rodar con propósito!



Muy pronto se abrirá la convocatoria 2026 para ser Guardián o Guardiana de la Ciclovía. Una oportunidad para cuidar, orientar y ser parte de uno de los programas más emblemáticos de Bogotá.



👉 Mantente atento a nuestros canales… pic.twitter.com/ssusZcU6W7 — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) January 3, 2026

Un proceso que va más allá de la inscripción

Quienes se postulen deberán estar atentos a las distintas etapas del proceso, que incluyen citaciones, pruebas y jornadas de inducción. Estas actividades se realizarán principalmente los fines de semana y se extenderán por un periodo aproximado de cuatro meses.

La recomendación para los interesados es consultar de manera permanente la página del IDRD, donde se publicará la información oficial sobre avances, resultados y cronogramas del proceso de cualificación.

Las inscripciones se realizarán a través del formulario habilitado por la entidad, y cualquier duda adicional podrá resolverse mediante el correo electrónico seleccion.guardianes@idrd.gov.co .

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.