Coronel Mauricio Herrera asume como nuevo comandante de Policía en Cundinamarca

Este miércoles, en una ceremonia oficial en la capital del país, el coronel Mauricio Herrera Luengas asumió como nuevo comandante de la Policía de Cundinamarca.

De acuerdo con el general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía y quien presidió la ceremonia, el coronel Herrera es administrador policial, tiene especializaciones en criminalística y seguridad, y cuenta con 25 años de experiencia en la institución.

A lo largo de su carrera en la institución, ha ocupado altos cargos en la Dirección de Investigación Criminal, la Interpol y en grupos de carabineros y protección ambiental. También ha prestado servicio en los departamentos de Policía de Caldas, Arauca, Antioquia, La Guajira, el Magdalena Medio y Bogotá.

“La lucha contra el microtráfico, el hurto, el homicidio y los delitos relacionados con la convivencia es una prioridad en nuestro territorio. Por eso, nos alegra saber que esta será la bandera del nuevo comandante, quien seguirá el importante legado y los grandes resultados alcanzados por el brigadier general Andrés Fernando Serna mientras estuvo en este cargo”, señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Los principales retos que deberá asumir la nueva dirección policial del departamento tienen que ver con la expansión de grupos ilegales, el crecimiento del microtráfico y los controles ambientales en las zonas rurales.

Otro de los desafíos para el coronel Herrera será mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto. Según datos de la Policía, este año el homicidio en el departamento se redujo un 37 %, el secuestro un 50 % y el hurto a personas, un 25 %.

El nuevo comandante tendrá bajo su mando a más de 4.000 hombres que prestan su servicio en el departamento.

Con la llegada del coronel Mauricio Herrera Luengas al comando de la Policía de Cundinamarca, se abre una nueva etapa para la seguridad del departamento, marcada por el compromiso de enfrentar los principales retos en materia de orden público, convivencia ciudadana y protección ambiental. Su trayectoria y experiencia serán clave para dar continuidad a los avances logrados y fortalecer la presencia institucional en el territorio.

