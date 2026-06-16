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Cortarán el agua por 36 horas en Barrios Unidos y Teusaquillo: pilas a los barrios afectados

Con el fin de reparar una tubería del Canal Salitre, habrá cortes desde las 10:00 a.m. de este miércoles 17 de junio. Afectará a más de 20 barrios.

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Redacción Bogotá
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16 de junio de 2026 - 10:05 p. m.
Cierre de válvulas del Acueducto para los cortes de agua.
Cierre de válvulas del Acueducto para los cortes de agua.
Foto: El Espectador - José Vargas
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Residentes de barrios de Teusaquillo y Barrios Unidos tendrán que lidiar con cortes de agua por trabajos en un importante tubo del Canal Salitre. Así lo dio a conocer la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entidad que anunció una suspensión del servicio de agua durante 36 horas en sectores de ambas localidades.

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¿Cuándo y en dónde aplicará la restricción?

La restricción comenzará a las 10:00 a. m. del miércoles 17 de junio y el restablecimiento gradual del servicio está previsto para iniciar a las 10:00 p. m. del jueves 18 de junio. La zona afectada comprende el área entre la calle 53 y la calle 90, y entre la carrera 30 y la carrera 68.

El Acueducto recomienda a los residentes activar sus tanques de reserva y almacenar agua de manera moderada mientras se ejecutan los trabajos. Además, informó que dispondrá de carrotanques para atender a la comunidad, con prioridad para hospitales, clínicas y otros centros de atención pública.

Barrios que tendrán suspensión del servicio

  • La Patria
  • Escuela Militar
  • Entrerríos
  • Jorge Eliécer Gaitán
  • 12 de Octubre
  • La Libertad
  • Simón Bolívar
  • Metrópolis
  • San Fernando
  • San Miguel
  • Popular Modelo
  • José Joaquín Vargas
  • El Rosario
  • Parque Distrital Salitre
  • Campín Occidental
  • Nicolás de Federmán
  • Pablo VI
  • Pablo VI Norte
  • Cárcel de Mujeres El Buen Pastor

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