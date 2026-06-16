Cortarán el agua por 36 horas en Barrios Unidos y Teusaquillo: pilas a los barrios afectados

Cierre de válvulas del Acueducto para los cortes de agua. Foto: El Espectador - José Vargas

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Residentes de barrios de Teusaquillo y Barrios Unidos tendrán que lidiar con cortes de agua por trabajos en un importante tubo del Canal Salitre. Así lo dio a conocer la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entidad que anunció una suspensión del servicio de agua durante 36 horas en sectores de ambas localidades.

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¿Cuándo y en dónde aplicará la restricción?

La restricción comenzará a las 10:00 a. m. del miércoles 17 de junio y el restablecimiento gradual del servicio está previsto para iniciar a las 10:00 p. m. del jueves 18 de junio. La zona afectada comprende el área entre la calle 53 y la calle 90, y entre la carrera 30 y la carrera 68.

El Acueducto recomienda a los residentes activar sus tanques de reserva y almacenar agua de manera moderada mientras se ejecutan los trabajos. Además, informó que dispondrá de carrotanques para atender a la comunidad, con prioridad para hospitales, clínicas y otros centros de atención pública.

Barrios que tendrán suspensión del servicio

La Patria

Escuela Militar

Entrerríos

Jorge Eliécer Gaitán

12 de Octubre

La Libertad

Simón Bolívar

Metrópolis

San Fernando

San Miguel

Popular Modelo

José Joaquín Vargas

El Rosario

Parque Distrital Salitre

Campín Occidental

Nicolás de Federmán

Pablo VI

Pablo VI Norte

Cárcel de Mujeres El Buen Pastor

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