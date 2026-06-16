Cortarán el agua por 36 horas en Barrios Unidos y Teusaquillo: pilas a los barrios afectados

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Residentes de barrios de Teusaquillo y Barrios Unidos tendrán que lidiar con cortes de agua por trabajos en un importante tubo del Canal Salitre. Así lo dio a conocer la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entidad que anunció una suspensión del servicio de agua durante 36 horas en sectores de ambas localidades.
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¿Cuándo y en dónde aplicará la restricción?
La restricción comenzará a las 10:00 a. m. del miércoles 17 de junio y el restablecimiento gradual del servicio está previsto para iniciar a las 10:00 p. m. del jueves 18 de junio. La zona afectada comprende el área entre la calle 53 y la calle 90, y entre la carrera 30 y la carrera 68.
El Acueducto recomienda a los residentes activar sus tanques de reserva y almacenar agua de manera moderada mientras se ejecutan los trabajos. Además, informó que dispondrá de carrotanques para atender a la comunidad, con prioridad para hospitales, clínicas y otros centros de atención pública.
Barrios que tendrán suspensión del servicio
- La Patria
- Escuela Militar
- Entrerríos
- Jorge Eliécer Gaitán
- 12 de Octubre
- La Libertad
- Simón Bolívar
- Metrópolis
- San Fernando
- San Miguel
- Popular Modelo
- José Joaquín Vargas
- El Rosario
- Parque Distrital Salitre
- Campín Occidental
- Nicolás de Federmán
- Pablo VI
- Pablo VI Norte
- Cárcel de Mujeres El Buen Pastor
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