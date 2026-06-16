¿Dónde habrá pantallas gigantes para ver a la Selección Colombia en el mundial en Bogotá?

El Distrito entregará las entradas en los SuperCADE. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La fiesta del fútbol mundial se vivirá en Bogotá con la activación de dos grandes puntos de encuentro oficiales, denominados ‘FanZones’, con pantallas gigantes y actividades culturales para que las familias bogotanas disfruten de manera gratuita y segura los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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Los parques El Tunal (Tunjuelito), con aforo para 15.000 personas y Fontanar del Río (Suba), para 5.000, se convertirán, a partir del miércoles 17 de junio, en las zonas especiales para hinchas donde podrán disfrutar al aire libre los partidos.

Ubicación de las pantallas

Parque Metropolitano Fontanar del Río: ubicado en la diagonal 147 # 141 A - 42, en la localidad de Suba, es un espacio dedicado al bienestar y la recreación de la comunidad.

Parque Metropolitano El Tunal: ubicado en la calle 48 C Sur # 22D -81, en la localidad de Tunjuelito, dispone de una amplia oferta deportiva y recreativa, rodeado de un barrio residencial y comercial, del Centro Comercial Ciudad Tunal.

¿Cómo reclamar las boletas para el ingreso?

Recuerde que estas proyecciones son totalmente gratuitas, pero requieren de una boleta que el Distrito estará entregando en varios CADE de la ciudad. Para obtener las entradas, solo debe acercarse y pedirlas en la sede de su preferencia que se encuentre en esta lista:

SuperCADE Suba

SuperCADE Bosa

SuperCADE Manitas

CADE Tunal

CADE Santa Lucía

CADE La Gaitana

CADE Los Luceros

CADE Muzú

CADE Toberín

CADE Servita

CADE Santa Helenita

Fechas y apertura de puertas

Miércoles 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán.

Apertura de puertas: 6:00 p. m. Inicio del partido: 8:00 p. m.

Martes 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo.

Apertura de puertas: 6:00 p. m.Inicio del partido: 9:00 p. m.

Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal.

Apertura de puertas: 3:00 p. m. Inicio del partido: 6:30 p. m.

¿Dónde consultar la oferta de actividades mundialistas?

El Distrito habilitó un micrositio de libre consulta para identificar establecimientos turísticos, bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales y venues durante el Mundial 2026. Puede ingresar a explorar haciendo clic aquí.

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