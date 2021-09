Cortes de agua y luz en Bogotá para este viernes 17 de septiembre

Las empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y energía Enel Codensa programa cada día cortes de sus servicios con el fin de realizar adecuaciones o mantenimiento de las redes para garantizar un mejor servicio. Para este este viernes 17 de septiembre, están programados una serie de interrupciones en 10 localidades de la capital, y el vecino municipio de Soacha.

Las empresas recomiendan no dejar llaves abiertas, e incluso de ser posible cerrar los registros del agua, así como no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. También se sugiere programar la agenda y actividades para que estos cortes no afecten los planes diarios, así como evitar la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.

Recuerde la importancia de permitir la entrada del personal técnico de la empresa a edificios o conjuntos. Tenga presente también que, aunque se establecen horarios, los cortes pueden llegar a extenderse, durar menos tiempo o ser suspendidos por factores climáticos como la lluvia o descargas eléctricas, o por dificultades para ingresar a los puntos de mantenimiento.

Estos son los cortes de agua programados para este viernes:

Localidad Kennedy

Villa Alsacia Cooperativa de Suboficiales, Marsella, Hipotecho, Pio X, Provivienda Oriental, La Igualdad, Las Américas, Portal de Techo, Villa Claudia, Carvajal, Fundadores, Villa Verónica, Milenta, El Ferrol, Aloha, Villa Adriana, Centro Comercial Plaza de Las Américas, Clínica de Occidente, Parque Mundo Aventura. De la avenida Primero de Mayo a la calle 8A, entre la avenida carrera 68 a la avenida Boyacá. Desde las 10:00 a.m. hasta por cuatro horas. Debido a mantenimiento macromedidor.

Estos son los cortes de luz programados para este viernes:

Localidad Barrios Unidos

Concepción Norte. Carrera 14 a carrera 16 entre calle 69 a calle 71. Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Localidad Chapinero

Chapinero Central. Carrera 9 a carrera 11 entre calle 53 a calle 55. Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Espartillal. Carrera 10 a carrera 13 entre calle 76 a calle 79. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Porciuncula. Carrera 10 a carrera 12 entre calle 74 a calle 77. Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Localidad Ciudad Bolívar

Central de Mezclas. Calle 70 sur a calle 72 sur entre carrera 16 a carrera 18. Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:45 p.m.

Localidad Engativá

Centro Engativá II. Calle 68 a calle 70 entre carrera 116 a carrera 118. Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Garcés Navas Oriental. Calle 75 a calle 77 entre carrera 104 a carrera 106. Desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Localidad Fontibón

El Carmen Fontibón. Calle 15 a calle 17 entre carrera 102 a carrera 104. Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Localidad Kennedy

Granjas de Techo. Calle 18 a calle 20 entre carrera 67 a carrera 69. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Los Mártires

Ricaurte. Calle 11 a calle 13 entre carrera 27 a carrera 29. Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Localidad San Cristóbal

Sosiego. Carrera 6 a carrera 8 entre calle 14 sur a Calle 16 sur. Desde las 6:30 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Localidad Suba

Batan. Calle 124 a calle 126 entre carrera 55 a carrera 57. Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Canódromo. Carrera 49 a carrera 51 entre calle 126 a calle 128. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Los Naranjos. Calle 128 a calle 131 entre carrera 84 a carrera 88. Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Mónaco. Calle 115 a calle 119 entre carrera 44 a carrera 48. Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Usme

La Esperanza Sur. Carrera 0 este a carrera 6 este entre calle 80 sur a calle 84 sur. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Soacha

Vereda La Isla. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.