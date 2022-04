Cortes de agua y luz para este viernes 29 de abril en Bogotá. Foto: Archivo

Este viernes 29 de abril están programadas una serie de interrupciones en los servicios mientras se adelantan tareas de mantenimiento en las redes eléctricas y de agua. La empresa de Acueducto y Alcantarillado hará trabajos en distintos barrios de las localidades de Bogotá con el fin de reducir las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua. Para ejecutarlos requiere suspender temporalmente el servicio.

Las empresas recomiendan cerrar registros y desconectar electrodomésticos durante los cortes, con el fin de que al momento de la reconexión no haya afectaciones tanto por la presión del agua o la intensidad de la corriente.

Estos son los cortes eléctricos programados para este viernes:

Localidad Usme

Barrio: La Requilina Rural. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Vereda La Requilina.

Barrio El Virrey: Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Calle 93 Sur a Calle 95 Sur entre Carrera 0 Este a Carrera 2 Este.

Barrio Danubio: Desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 0 Este a Carrera 2 Este entre Calle 53 Sur a Calle 55 Sur.

Localidad San Cristóbal

Barrio Granada Sur: Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la Calle 21 Sur a Calle 23 Sur entre Carrera 4 a Carrera 6.

Localidad Los Mártires

Barrio Santa Fe: Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 21 a Calle 23.

Localidad Santa Fe

Barrio La Alameda: Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 12 a Carrera 15 entre Calle 19 a Calle 23.

Barrio Los Laches: Desde las 7:45 a.m. hasta las 09:00 a.m. De la Carrera 7 Este a Carrera 9 Este entre Calle 2 a Calle 4.

Barrio Las Cruces: Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 2 a Carrera 7 entre Calle 0 a Calle 3.

Barrio San Bernandino: Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 9 a Carrera 13 entre Calle 0 a Calle 4.

Barrio Veracruz: Desde las 8:15 a.m. hasta las 3:00 p.m. De la Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 2 a Calle 4.

Barrio El Rocío: Desde las 9:30 a.m. hasta las 10:45 a.m. De la Carrera 4 Este a Carrera 6 Este entre Calle 1 a Calle 3.

Barrio Santa Inés: Desde las 10:20 a.m. hasta las 12:00 m.d. De la Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 10 a Carrera 12.

Barrio Ramírez: Desde las 11:15 a.m. hasta las 12:30 m.d. De la Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 0 a Calle 2.

Barrio Santa Bárbara: Desde la 1:30 p.m. hasta las 3:00 p.m. De la Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 4 a Carrera 6.

Barrio Las Nieves: Desde las 3:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 18 a Calle 20.

Localidad Chapinero

Barrio Chapinero Central: Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Calle 55 a Calle 58 entre Carrera 6 a Carrera 14.

Barrio Chapinero Norte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Calle 64 a Calle 66 entre Carrera 10 a Carrera 12.

Localidad La Candelaria

Barrio La Catedral: Desde las 8:15 a.m. hasta las 09:45 a.m. De la Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 8 a Carrera 10.

Barrio Santa Bárbara: Desde las 15:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 5 a Calle 7.

Localidad Los Mártires

Barrio Ricaurte: Desde la 1:30 p.m. hasta las 3:00 p.m. De la Carrera 24 a Carrera 26 entre Calle 9 a Calle 11.

Localidad Puente Aranda

Barrio Pensilvania: Desde las 3:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 31 a Carrera 33 entre Calle 9 a Calle 11.

Localidad Suba

Barrio Estoríl: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Calle 102 a Calle 104 entre Carrera 47 a Carrera 49.

Localidad Usaquén

Barrio La Uribe: Desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. De la Calle 169 a Calle 173 entre Carrera 21 a Carrera 23.

Barrio El Toberín: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Carrera 17 a Carrera 20 entre Calle 165 a Calle 167.

Estos son los cortes de agua para hoy:

Localidad Kennedy

Barrios: La Cecilia, El Rubí y Roma (Sur de la Calle 56 A Sur). De la Diagonal 57 B Bis Sur a la Calle 58 Bis Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 79 C. De la Calle 56 A Sur a la Calle 58 G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79. De la Carrera 78 a la Carrera 77 G Bis, entre la Calle 57 C Sur a la Calle 58 G Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad Ciudad Bolívar

Barrios: Potosí, Las Brisas. (De la Carrera 47 a la Transversal 38, entre la Calle 73C Sur a la Calle 83 Sur). Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad Los Mártires

Barrios: San Facón, Santa Fe, Plaza Paloquemao, Samper Mendoza. (De la Calle 13 a la Calle 21, entre la Carrera 18 a la Carrera 23). Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

