Crimen en Suba durante robo con arma blanca; policía capturó al sospechoso

La noche del domingo 19 de octubre, un nuevo hecho de inseguridad cobró la vida de un hombre durante un atraco en Suba, al occidente de Bogotá.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron en el barrio Rincón, en Suba. Allí, un hombre de aproximadamente 55 años fue interceptado por un delincuente que, cuchillo en mano, le exigió entregar su celular y otras pertenencias de valor.

Al parecer, la víctima opuso resistencia para proteger sus pertenencias. En represalia, el delincuente lo atacó repetidamente y le causó varias heridas con un arma blanca. Tras el ataque, quedó gravemente herido en la vía pública, mientras el agresor huía con el celular.

Gracias al oportuno aviso de vecinos y testigos, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital de Suba. Aunque llegó con signos vitales, la gravedad de las heridas fue tal que, pese al esfuerzo del equipo médico, falleció pocos minutos después de su ingreso.

Entre tanto, a pocas cuadras del lugar de los hechos, las autoridades detuvieron al principal sospechoso, quien tenía en su poder el teléfono robado a la víctima.

“Gracias a la información que nos brinda la ciudadanía, el sujeto que comete este hecho es capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. Se le incautó un arma cortopunzante y se recuperó el celular”, confirmó el teniente coronel Norberto Caro, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Alza de más de 1.000 casos en hurtos a personas

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, en el periodo transcurrido entre enero y agosto de este año se evidencia un aumento en el número de casos denunciados de hurto a personas en la capital.

Este año, entre enero y agosto, se reportaron 87.763 casos, frente a 86.196 casos, es decir, un amento de, 1.8%. Por otro lado, en 11 de las 20 localidades, las cifras de hurto a personas aumentaron, siendo el caso más crítico la localidad de Puente Aranda, con un aumento del 33,9%.

El caso refleja una tendencia preocupante en materia de seguridad ciudadana, con un incremento sostenido en los hurtos a personas en Bogotá. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este crimen, las autoridades reiteran su compromiso con el fortalecimiento de la vigilancia en zonas críticas como Suba.

