Concejales de Bogotá más impuntuales y con bajo rendimiento: lo que reveló informe

Un nuevo informe de Bogotá Cómo Vamos analizó el desempeño de los concejales y concejalas del cabildo distrital. Aunque en general la puntualidad mejoró y las sesiones iniciaron más temprano que el año pasado, todavía hay retos como debatir 58 proyectos de acuerdo encajonados. Por otra parte, cada concejal obtuvo puntajes a partir de tres ítems, entre ellos la puntualidad y el cuórum ¿cómo les fue?

¿Cuáles son los concejales con menor puntaje en “puntualidad y cuórum”?

El indicador de puntualidad y cuórum, que mide la asistencia y permanencia de los concejales en las sesiones, revela contrastes dentro del Concejo de Bogotá. El más puntual del periodo fue Jesús David Araque Mejía (Nuevo Liberalismo), con un destacado 97,08 %, seguido muy de cerca por Andrés Barrios Bernal (Centro Democrático) y Juan Daniel Oviedo Arango (Independiente), ambos con registros superiores al 93 %.

Entre los partidos con mejores desempeños en este aspecto se destacan el Centro Democrático y el Nuevo Liberalismo, cuyas bancadas figuran entre las más cumplidas.

En el extremo opuesto, el boletín ubica como los más impuntuales al expresidente de la corporación, Juan Javier Baena (Nuevo Liberalismo) y Germán Augusto García Maya (Liberal), ambos con 34 %. Sigue Clara Lucía Sandobal (Liberal) con 36 %. Figuran Julián David Rodríguez Sastoque (Alianza Verde), con 36,96 %, cuyo caso es curioso, pues a pesar de que tiene los otros dos índices sobre 99 % (activad normativa y control política), el índice de puntualidad baja su promedio global radicalmente.

A esta lista se suman Óscar Fernando Bastidas Jacanamijoy (43,98 %), Rolando González García (46 %), Edward Anibal Arias (41 %) y Julián Espinosa Ortiz (40 %), Juan David Quintero (40 %), quienes también se ubican por debajo del umbral del 50 %.

En total, siete concejales, de 45, tienen un índice de puntualidad y cuórum por debajo del 50 %, lo que significa que faltaron o se ausentaron en más de la mitad de las sesiones o no permanecieron durante toda la jornada deliberativa. Este dato quiere decir que alrededor del 15,5 % del Concejo falla en este aspecto.

Concejales mejor y peor rankeados

El desempeño integral de los concejales es promediado con los indicadores de control político, actividad normativa y puntualidad y cuórum. Así, el boletín muestra un panorama mixto. Los mejores resultados los encabeza nuevamente Jesús David Araque Mejía (Nuevo Liberalismo), quien logró un 94 % de desempeño global. Entre las bancadas de oposición, también sobresalen José del Carmen Cuesta Novoa (Colombia Humana), con 96,5 % en control político, 82,5 % en actividad normativa y 98,9 % en puntualidad, y Heidy Lorena Sánchez Barreto (Unión Patriótica), con 98 %, 83 % y 72,6 %, respectivamente. A ellas se suma Quena María Ribadeneira Miño (Dignidad y Compromiso), con 99 % en control político, 84 % en actividad normativa y 72,9 % en puntualidad.

En la contra parte, el concejal Germán Augusto García Maya, del Partido Liberal, aparece como el de peor desempeño global del Concejo de Bogotá en el primer semestre. Sus cifras lo ubican en el fondo del ranking, con apenas 30,33 % en control político, 59,33 % en actividad normativa y un 34,22 % en puntualidad y cuórum, para un promedio general cercano al 41 %.

Destaca también Andrés Darío Onzaga, quien registró un 0 % en control político. Aunque presenta una alta actividad normativa, su ausencia total de participación en control político y un nivel de asistencia bajo (40,99 %) lo ubican entre los tres peores concejales durante el periodo 2025-I. Su promedio global (42,6 %) apenas supera al de Germán Augusto García Maya (41,3 %), pero el cero absoluto en control político lo convierte en el concejal con menor ejercicio de vigilancia y debate público sobre la gestión distrital, una de las funciones esenciales del cabildo.

Otro de los casos críticos es el del concejal Andrés Leandro Castellanos, de Alianza Verde, quien registra uno de los promedios globales más bajos del Concejo durante el primer semestre de 2025. Según el boletín de Bogotá Cómo Vamos, su desempeño combina 59 % en control político, apenas 22,33 % en actividad normativa (el valor más bajo entre los 45 cabildantes) y 37,16 % en puntualidad y cuórum, para un promedio general cercano al 39,5 %.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.