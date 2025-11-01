CTI asumió investigación por homicidio de Jaime Esteban Jaramillo tras fiesta

Los capturados fueron arrestados por lesiones personales. Ahora responderán por homicidio. Foto: Policía de Bogotá

Avanzan las investigaciones para esclarecer la muerte de Jaime Esteban Jaramillo, estudiante de 20 años de la U. Los Andes, cuya muerte se confirmó en las últimas horas, tras sufrir fuertes agresiones por parte de dos mujeres y un hombre a la salida de una fiesta de disfraces. La Fiscalía asumió el caso.

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles sobre los hechos ocurridos entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos. Según el coronel a cargo, la atención de emergencia se concentró en la calle 64, donde fue hallado el joven tendido en la vía pública con visibles lesiones en su cuerpo. “De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y la persona fue trasladada a un centro asistencial”, dijo el coronel Jorge Ariza.

En el lugar, las autoridades encontraron a un testigo, amigo del joven, quien señaló la presunta participación de tres personas en los hechos. Gracias a esa información, los uniformados lograron la captura inmediata de los implicados: dos mujeres de nacionalidad venezolana y un hombre. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales.

Horas después, debido a la gravedad de las heridas, la víctima falleció en el centro asistencial. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta las indagaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, fue identificado el estudiante de ingeniería de séptimo semestre de la Universidad Los Andes que murió tras una brutal golpiza que le propinaron a la salida de una fiesta de Halloween. pic.twitter.com/SFUHZNZuIv — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) November 1, 2025

¿Qué se sabe de la víctima?

Conocidos de la víctima exigieron justicia para la familia del joven estudiante: “Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí, motivo de inmenso orgullo. Exigimos a las autoridades que se haga justicia”.

Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, Jaramillo, de 20 años, cursaba séptimo semestre de ingeniería en la Universidad de los Andes y estaba en proceso de búsqueda para encontrar sus prácticas profesionales.

Hermano de Colmenares se pronunció

Lo ocurrido despertó en la ciudad una cruda reminiscencia, pues este nuevo suceso recordó otro que quedó inserto en la memoria colectiva de los capitalinos: Luis Andrés Colmenares, estudiante de ingeniería y economía, también estudiante de Los Andes. Su caso marcó un antes y un después la madrugada del 31 de octubre de 2010. Esa madrugada, salió de una fiesta en Bogotá y terminó hallado sin vida en el caño del Parque El Virrey, en circunstancias que desde el inicio sembraron la duda entre accidente y homicidio.

Ante lo ocurrido con Jaime Esteban Jaramillo, el hermano de Luis Colmenares, indicó sobre el caso: “¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho".

