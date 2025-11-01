Lo que se sabe del asesinato de estudiante de los Andes tras fiesta de Halloween

Las autoridades capturaron a dos mujeres por este hecho. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, fue identificado el estudiante de ingeniería de séptimo semestre de la Universidad Los Andes que murió tras una brutal golpiza que le propinaron a la salida de una fiesta de Halloween. La Policía de Bogotá capturó a dos mujeres y a un hombre, inicialmente por el delito de lesiones personales. Ahora deberán responder por homicidio luego de se confirmara el fallecimiento del joven.

Según confirmaron las autoridades, los hechos se registraron a las afueras de un bar en la localidad de Barrios Unidos, la noche del 30 de octubre. Tras una riña, los tres implicados golpearon al joven de 20 años, quien fue trasladado a un centro médico, donde falleció horas después.

¿Qué dijo la Policía?

El coronel Jorge Ariza, comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos, señaló sobre lo ocurrido: “iniciaron una riña en la parte externa del establecimiento. Estas tres personas son puestas a disposición de las autoridades competentes”, señaló al noticiero City Tv.

“La patrulla se encontraba en la zona y al percatarse de los acontecimientos, activó los mecanismos pertinentes”, añadió el coronel. Pese a ser trasladado a un centro asistencial, Jaramillo murió a causa de varios hematomas causados por los fuertes golpes.

Conocidos de la víctima exigieron justicia para la familia del joven estudiante: “Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo. Exigimos a las autoridades que se haga justicia”.

Exigimos a las autoridades que se haga justicia. @FiscaliaCol @PoliciaBogota urge identificar a los asesinos. — Daniel ⚖️ 🔻 (@UnDanielFelipe) November 1, 2025

Hermano de Colmenares se pronunció

Lo ocurrido despertó en la ciudad una cruda reminiscencia, pues este nuevo suceso recordó otro que quedó inserto en la memoria colectiva de los capitalinos: Luis Andrés Colmenares, estudiante de ingeniería y economía, también estudiante de Los Andes. Su caso marcó un antes y un después la madrugada del 31 de octubre de 2010. Esa madrugada, salió de una fiesta en Bogotá y terminó hallado sin vida en el caño del Parque El Virrey, en circunstancias que desde el inicio sembraron la duda entre accidente y homicidio.

Ante lo ocurrido con Jaime Esteban Jaramillo, el hermano de Luis Colmenares, indicó sobre el caso: “¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho".

¿Otra vez ? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho. — Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) November 1, 2025

