¿Cuáles serán los horarios de Transmilenio para el día sin carro?

La jornada del día sin carro y sin moto en Bogotá, que no se celebraba desde hace dos años debido a la pandemia por covid -19, se realizará desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Foto: El Espectador - GUSTAVO TORRIJOS

Para este jueves 22 de septiembre, día en el que se llevará a cabo el día sin carro y sin moto en Bogotá, la empresa Transmilenio informó cambios en sus horarios de servicio.

Debido a la expectativa de una gran afluencia de personas movilizándose en el sistema de transporte público, las estaciones de Transmilenio abrirán media hora antes de lo usual, es decir, iniciarán a operar desde las 3:30 y 4:00 a.m y sus cierres serán a la 1:00 a.m del viernes 23 de septiembre.

Adicionalmente, se pondrá en operación el 100 % de los articulados en hora pico y se reforzará el servicio entre las 9:00 a.m y las 4:00 p.m. A su vez, los sistemas duales operarán en su recorrido habitual por la Carrera Séptima y en la troncal Calle 26.

De otro lado, las 31 rutas del SITP con mayor demanda iniciarán operación 30 minutos antes de lo habitual y todas las paradas estarán disponibles.

Igualmente, “habrá 30 supervisores motorizados, divididos en 3 turnos, monitoreando la operación, 122 auxiliares supervisores en vía, divididos en 2 turnos, monitoreando los puntos con mayor afluencia de usuarios y sectores de mayores aglomeraciones, 56 técnicos de control (distribuidos en tres turnos), a cargo del monitoreo y control de las rutas y apoyo a evolución de la contingencia en diferentes puntos de la ciudad”, informó el Distrito.

Con respecto al servicio de Transmicable, este operará desde las 4:00 a.m. hasta las 11:30 p.m.

Por otro lado, los vehículos que también podrán circular en Bogotá son aquellos automóviles o motocicletas conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte, vehículos de emergencia, transporte escolar, automóviles con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros, motocicletas de vigilancia y seguridad privada, carrozas fúnebres.

También tendrán excepción en el día sin carro y sin moto, los vehículos y motocicletas de las empresas de transporte de servicios públicos domiciliarios, las motocicletas que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio, los vehículos de transporte de valores o para el control del tráfico y las grúas que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad.

La jornada, que no se celebraba desde hace dos años debido a la pandemia por covid-19, se realizará desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m y aplicará en la capital colombiana y en los municipios de Mosquera y Chía (de 6:00 a.m. a 8:00 p.m)

