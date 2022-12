¿Cuánto cuesta el traspaso de una moto y cuáles son los requisitos?

El traspaso es un trámite que legaliza el cambio de propietario de un vehículo usado, luego de venderlo o cedérselo a otra persona. Foto: Óscar Pérez

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá dio a conocer el proceso que se debe seguir para el traspaso de una motocicleta. Este trámite legal que todo propietario debe realizar al vender o ceder un vehículo usado a otra persona tiene un costo de $90.900 + retefuente (1% sobre avalúo comercial).

El trámite debe realizarse a través de la Ventanilla Única de Servicios y para hacerlo las personas naturales o jurídicas tienen que estar inscritas en el sistema RUNT (el Registro Único Nacional de Tránsito), presentar el documento de identidad original y diligenciar el formulario de solicitud.

Además, deben tener el Soat vigente, la revisión técnico-mecánica, el paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito, tanto del comprador como del vendedor, el pago por concepto de retención en la fuente y el paz y salvo por pago de impuesto sobre vehículos automotores, que se valida en la página de la Secretaría de Hacienda.

Los ciudadanos que cumplan con estos requisitos deben agendar una cita en la Ventanilla Única de Servicios con su usuario y contraseña, a través del siguiente link: https://vus.circulemosdigital.com.co/#/login.

¿Por qué es importante hacer el traspaso de una moto?

Las personas que no legalizan ante las autoridades de tránsito la compra o venta de un vehículo usado pueden tener inconvenientes a mediano y largo plazo. Ante la inexistencia de un trámite legal, es más fácil que la responsabilidad de comparendos e impuestos no pagados recaigan en el anterior dueño. Razón por la cual las autoridades recomiendan a los propietarios no dejar el traspaso “en blanco” o “abierto”.

