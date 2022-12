“Estoy segura de que se va a caer”: mujer denuncia pésimas condiciones del Bacatá

El edificio Bacatá es el más alto de Colombia. Foto: Twitter

A través de redes sociales, una ciudadana que habita en la Torre BD Bacatá, en Bogotá, denunció las “pésimas” condiciones del edificio más alto de Colombia. “Si algún día tienen la oportunidad de irse a vivir al edificio Bacatá en Bogotá, piérdanla, huyan, no se dejen estafar”, escribió en su cuenta de Twitter la usuaria Diana Gómez, @cosmicienta.

Según Gómez, el rascacielos prometía tener gimnasio, terrazas, lavandería, salones comunales, un centro comercial y todo tipo de comodidades para los residentes. Sin embargo, hasta el momento, no cuenta con ninguno de esos servicios. Además, la usuaria agregó que el edificio tiene cuatro ascensores, de los cuales a veces solo sirven dos, “se dañan cada dos días y para rematar se descuelgan, me ha pasado tantas veces que ya sé en qué piso paran. Una vez me tocó bajar 15 pisos con dolores de parto por falta de ascensores”.

Según la denuncia de la ciudadana, los apartamentos más grandes, cuyos precios de arriendo oscilan entre los 2.5 y los 8 millones de pesos, acaparan la energía eléctrica de todo el edificio. Por lo que los apartamentos más pequeños sufren cortes de luz más de diez veces al día.

Diana Gómez manifestó que, a pesar de que ha denunciado en varias oportunidades las pésimas condiciones del edificio, no ha recibido respuesta del dueño del apartamento, de la administración o de la compañía aseguradora. “Obvio cuando uno llega lo primero que enamora es la vista y asume que el edificio cuenta con todos los servicios, pero no, los arrendadores saben de todos los problemas que hay y cuando uno se pasa a vivir acá es que se da cuenta que hasta la estufa sirve solo de adorno”, agregó la ciudadana en Twitter.

Para que vean que no es mierda les dejo estos vídeos de lo que pasa todos los días #BDBacatá pic.twitter.com/EHSEA1AA2o — PequeñaSuspendida (@cosmicienta) December 2, 2022

Según la ciudadana, lo más preocupante es la inestabilidad y las grietas que tiene la edificación. “Yo digo que este edificio se va a caer, es normal que suenen los edificios, pero lo que pasa acá no es normal, hace unos días sonó tan feo que todo el techo del apartamento se agrietó, las paredes también, yo que soy bien chismosa me fui por las escaleras y se están cayendo”, expresó la usuaria.

En la misma red social, varios usuarios que dicen también habitar en el edificio expresaron sufrir los mismos inconvenientes y denunciaron que los arrendatarios ocultan los problemas de la edificación para estafar a las personas. Por su parte, los administradores del complejo arquitectónico BD Bacatá aún no se han manifestado.

¿Cuándo se inauguró el edificio BD Bacatá?

El 24 de febrero de 2016 terminó la obra gruesa y su inauguración estaba prevista para el año siguiente. Sin embargo, los trabajos se retrasaron y a principios de 2018 se detuvieron por problemas de financiación. En marzo de 2019 se anunció que la construcción se iba a reanudar y que la entrega sería en el segundo semestre de 2020. No obstante, debido a la cuarentena decretada por el Covid-19 los trabajos se detuvieron y su culminación se retrasó a tiempo indefinido. El edificio no ha sido inaugurado de forma oficial.

