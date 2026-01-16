Cuatro personas capturadas tras intentar recuperar por la fuerza un vehículo inmovilizado

Capturados tras intentar recuperar por la fuerza un vehículo inmovilizado en la localidad de Bosa. Foto: Policía Metropolitana a de Bogotá

Un procedimiento de inmovilización de un vehículo de transporte informal terminó en un nuevo hecho de violencia en vía pública, esta vez en la localidad de Bosa, suroccidente de Bogotá, en medio de un operativo de tránsito. Según el reporte de la Policía de Bogotá, cuatro personas fueron capturadas luego de intentar llevarse por la fuerza un automóvil que había sido inmovilizado y era trasladado en una grúa de la Secretaría de Movilidad.

Los hechos ocurrieron en el sector de Brasilia, donde, según el reporte de las autoridades, varias personas interceptaron de manera violenta la grúa con el propósito de recuperar el vehículo inmovilizado minutos antes. Mientras tanto, vecinos y transeúntes alertaron a la Policía sobre la situación mientras se desarrollaba el altercado.

En un video captado por una cámara de seguridad de la grúa, se ve el momento en que un vehículo se atraviesa y acto seguido descienden, al menos, nueve personas, con el fin de recuperar por la fuerza el carro inmovilizado. Si bien no lograron su objetivo principal, aprovecharon el momento para robar varios elementos de valor.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron abordados por los operarios de la grúa, quienes denunciaron haber sido agredidos con objetos contundentes. Además, señalaron que durante el forcejeo les fueron hurtados algunos dispositivos electrónicos del Distrito con los que desarrollan los operativos de inmovilización.

De acuerdo con la versión oficial, los responsables huyeron al notar la presencia de las patrullas, pero fueron alcanzados y detenidos pocas cuadras después. En poder de uno de los capturados se halló uno de los elementos reportados como robados.

El caso expone una vez más las tensiones que se presentan alrededor del control al transporte informal en la ciudad, una actividad que con frecuencia genera conflictos entre conductores, autoridades y operadores de los servicios de tránsito, particularmente durante los operativos de inmovilización de vehículos, siendo las causas más comunes la falta de revisión tecnicomecánica, documentación vencida y parquear en sitios prohibidos.

Finalmente, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones por los delitos de hurto y lesiones personales. Entretanto, la Secretaría de Movilidad no se ha pronunciado sobre posibles fallas en los protocolos de seguridad durante los operativos de inmovilización que dan pie para que este tipo de hechos sigan sucediendo.

