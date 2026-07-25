Cuestionan alta de joven atropellado por ambulancia: Subred responde

La familia del estudiante pide esclarecer lo ocurrido la noche del accidente y determinar las responsabilidades por el siniestro. Foto: Archivo

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A poco más de dos semanas del accidente en el que una ambulancia adscrita a la Subred Sur Occidente atropelló a Jeison Julián Orozco Rojas, el caso volvió a generar controversia. Esta vez, por las condiciones en las que el joven abandonó la Clínica de Occidente, donde permanecía hospitalizado desde el pasado 10 de julio.

El concejal Jairo Avellaneda denunció que el paciente fue dado de alta sin que, según él, existiera un acompañamiento adecuado para su salida, pese a las múltiples lesiones que sufrió en el accidente.

“Es bastante frustrante ver cómo fue todo el procedimiento. La solución fue sacar a este muchacho a la calle, cuando tiene un trauma craneoencefálico severo, fracturas de fémur y de brazos. Si algo le pasa, la responsabilidad es de la administración”, aseguró el cabildante.

Según Avellaneda, la familia también manifestó preocupación porque, presuntamente, el monto cubierto por el SOAT ya se habría agotado y desde la clínica les indicaron que, a partir de ese momento, la atención y los medicamentos debían ser asumidos por la EPS del paciente. Además, de acuerdo con el relato que los familiares le entregaron al cabildante, Jeison abandonó el centro asistencial en un taxi, pese a las lesiones que aún presenta, y durante el proceso de salida habría recibido un trato inadecuado por parte del personal de la institución.

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La respuesta de la Subred

Por su parte, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente señaló que no le corresponde pronunciarse sobre las circunstancias en las que se produjo el alta médica de Jeison, al tratarse de un procedimiento adelantado por la Clínica de Occidente. La entidad indicó que cualquier precisión sobre ese proceso debe ser entregada por el centro asistencial, que no hace parte de la red distrital.

Según la información conocida por la Subred, Jeison fue sometido a dos procedimientos quirúrgicos, fue extubado, comenzó a respirar por sí mismo y ya no requería continuar internado.

Frente a la versión relacionada con el SOAT, la Subred señaló que desconoce qué información recibió la familia en la Clínica de Occidente y que solo ese centro médico puede explicar si la cobertura tuvo alguna relación con el alta.

La Subred también indicó que no le fue solicitada una ambulancia para el traslado de Jeison a su vivienda, por lo que no confirmó haber dispuesto ese servicio. Agregó que mantiene comunicación con la familia y que, desde el accidente, activó un protocolo de atención a víctimas para orientarla, conocer sus necesidades y facilitar gestiones dentro del ámbito de sus competencias.

Sin embargo, aclaró que no tenía control sobre la organización concreta de la salida, pues la hospitalización se produjo en una institución privada.

Tras el alta, los medicamentos, las terapias y las autorizaciones posteriores deberán tramitarse a través de la EPS de Jeison. La Subred indicó que puede apoyar a la familia en esas gestiones, pero precisó que no tiene autoridad directa sobre la aseguradora.

La Subred reiteró que continuará acompañando a Jeison y a sus allegados dentro del alcance de sus competencias, mientras avanzan las investigaciones sobre el accidente.

Investigación al conductor

La entidad informó que el conductor de la ambulancia fue apartado preventivamente de sus funciones y que no podrá operar vehículos mientras se adelantan la investigación interna y las actuaciones de las autoridades.

También señaló que cualquier eventual indemnización dependerá de los trámites ante la aseguradora del vehículo y de las decisiones que puedan adoptar las autoridades judiciales si la familia inicia un proceso adicional.

Por ahora, Jeison continúa su recuperación en casa. La familia pide garantías para sus tratamientos y cuestiona la forma en que se produjo la salida, mientras la Subred insiste en que el alta respondió a una decisión médica de la Clínica de Occidente y que el acompañamiento institucional sigue activo.

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