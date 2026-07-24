‘POT de Soacha busca transformar basura en energía, no un relleno sanitario’: Julián Sánchez

Actualmente los residuos de Soacha llegan al relleno de Mondoñedo, el cual todavía tiene 15 años más de vida útil. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Soacha se alista para discutir el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que definirá el futuro del municipio, en materia de uso de suelos, por 12 años. Aunque la iniciativa se radicó en el Concejo hace un mes, apenas este sábado se hará el primer cabildo abierto, para escuchar a la ciudadanía. El asunto es que, sin iniciar formalmente los debates, se vislumbra que el proceso será intenso y profundo.

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Al menos, es lo que se analiza al conocer las primeras denuncias alrededor de la iniciativa, como la que hizo el exconcejal Danny Caicedo, quien encendió las alerta, porque, supuestamente, el POT abriría la puerta a la instalación en zona rural de un relleno sanitario a gran escala, del tamaño de Doña Juana, donde podría terminar toda la basura de Bogotá. Agregó que esto se haría a través de la figura de “Parque Tecnológico Ambiental”, con el que, de paso, “Bogotá podría resolver el mayor cuello de botella de sus crisis de basura, pero en el vecino municipio”.

Ante la denuncia, la respuesta no se hizo esperar. El propio alcalde Julián Sánchez salió a desmentir el asunto. “Soacha cumple 26 años sin POT y el que se radicó cumple cuatro años en ajustes. Ya pasó por concertación con la CAR; más de 50 mesas de socialización; por el consejo territorial de planeación, y finalmente lo radicamos en el Concejo. Entiendo las observaciones que existan alrededor de un proyecto como estos, pero ceñidas a la realidad”, dice el alcalde Sánchez.

Según el mandatario, si se revisa el proyecto, en el parágrafo 2, del artículo 190, que habla de reservar el suelo para el Parque Tecnológico y Ambiental (PTA), se prohíbe expresamente, ‘la localización, construcción, operación, ampliación o desarrollo de infraestructuras destinadas a la disposición final de residuos sólidos mediante rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto o cualquier otra modalidad de confinamiento permanente de residuos’”, precisa Sánchez y agrega que la denuncia del exconcejal solo apunta a generar confusión ad-portas del cabildo.

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Pero ¿cuál es el verdadero alcance de la propuesta?

El alcalde da una versión resumida del plan: tener un espacio, en límites con la zona rural, para poder crear una planta para producir energía a través de la transformación de residuos inorgánicos. “Ciudades como Cali o Medellín han venido avanzando en espacios que les permite el desarrollo de energía limpia a partir de ciertos residuos que genera el territorio”, explica Sánchez, quien precisa que la idea es tener una planta de termo valorización, para transformar residuos inorgánicos en energía. Agrega, que no será suelo rural, sino un terreno en límites con suelo rural y una zona donde han crecido asentamientos informales.

“Actualmente Soacha produce 16.000 toneladas de residuos mensuales que se disponen en el relleno de Mondoñedo, el cual tiene todavía 15 años de vida útil. El plan, a mediano plazo, es que los residuos inorgánicos como plásticos, vidrio, papel, cartón, tetrapack, entre otros, se aprovechen en el municipio para generar energía.

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¿Y el futuro de los recicladores? Ante esta pregunta, el alcalde precisa que el POT solo habilita el suelo. Luego, en caso de sacar adelante la idea de la planta, vendrá un nuevo trámite para socializar la idea y establecer el mejor esquema. “Todo eso tendrá un desarrollo en el futuro a detalle. Lo que he visto en planes similares es que claramente el aprovechamiento se fortalece, para tener más materia prima para las plantas de transformación”. Sánchez resalta que, en un municipio, que es el sexto más poblado de Colombia, este tipo de ideas apuntan a prepararlo de manera responsable para el futuro sobre la transformación de sus residuos.

El artículo

Pese a la explicación, al revisar en detalle el artículo 190 del proyecto POT, menciona un alcance mucho más amplio. Habla de delimitar en zona rural un suelo de protección para el de desarrollo de un Parque Tecnológico y Ambiental – PTA, para “actividades de aprovechamiento y tratamiento de residuos, complementaria al servicio de aseo, o mediante relacionadas con la transformación de residuos, para la generación de energías renovables, materiales de construcción, excavación de materiales en el área y disposición de residuos para su posterior reverdecimiento”.

Dice, además, que allí se permitiría la construcción de infraestructura para la Gestión de Residuos sólidos ordinarios, aprovechables, peligrosos, líquidos y saturados, construcción y demolición, especiales, tratamiento, transformación, valorización y disposición final, generación de energía, recuperación de materiales de construcción, reciclaje, compostaje, plantas de tratamiento de residuos orgánicos, biogás, producción de combustibles a partir de residuos sólidos, estaciones de clasificación, biorreactores, biodiesel, investigación y desarrollo de tecnologías asociadas a residuos, comercialización de subproductos.

“Para todo lo anterior se entienden autorizadas las edificaciones para bodegas, educación ambiental y áreas administrativas necesarias para su desarrollo, así como las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, estaciones eléctricas, plantas de tratamiento PTAR y PTAP”.

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Ante esto, que sobrepasa la idea de la actual administración, el alcalde indicó que se trata de un error, ya que choca con las limitaciones que se especificaron en el parágrafo 2, lo cual se corregirá en la etapa de ajustes y observaciones del proyecto, para dejar claro que el Parque Tecnológico será puntualmente para recibir residuos inorgánicos.

“Lo que estamos diciendo hoy es que no vamos a tener un relleno, pero si las condiciones para construir una planta, que será una oportunidad de generar valor alrededor a nuestros residuos inorgánicos, preparando a nuestra ciudad para generar energías limpias, que es hacia dónde va el país”. En cuanto a los residuos orgánicos, aclaró, que estos se seguirán disponiendo en Mondoñedo, el cual amplió su vida útil por 15 años más.

De momento, al ser un proyecto, es claro que el futuro POT de Soacha se tendrá que someter a ajustes. Lo ideal será que en cada debate surjan las condiciones necesarias para transformar el territorio, pero siempre buscando favorecer a la población.

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