¡Cuidado! Están engañando a personas mayores con el Ingreso Mínimo Garantizado

El Distrito emitió una alerta urgente para personas mayores beneficiarias del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), advirtiendo que ningún funcionario está autorizado para pedir dinero, reintegro o datos confidenciales relacionados con ese subsidio.

En un comunicado oficial, la Secretaría Distrital de Integración Social informó que se han detectado casos de suplantación de funcionarios que contactan a adultos mayores, se identifican falsamente como agentes de apoyo económico y exigen la devolución o entrega de los giros recibidos.

“Ningún servidor público puede pedir dinero o datos sensibles; las transferencias del IMG se entregan directamente y sin intermediarios”, señaló la entidad.

¿Qué hacer si recibe solicitudes sospechosas?

La Administración Distrital recomendó a la ciudadanía —especialmente a las personas mayores— mantener máxima precaución. Entre las medidas de prevención se destacan:

No entregue dinero ni datos personales como contraseñas, claves bancarias o números de cuenta a nadie que se presente como funcionario. Verifique la identidad del interlocutor solicitando nombre, dependencia y número de identificación, y compruebe su validez mediante los canales oficiales de Integración Social. Desconfíe de llamadas, mensajes de texto o redes sociales que exijan “reversión” de pagos o “recojo” de dinero. Consulte mediante línea 123 o CAI cercano ante sospechas de fraude o suplantación. Comparte esta alerta con familiares y vecinos, para prevenir que más personas mayores sean víctimas de engaños.

La Secretaría reafirmó que las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado se hacen de forma segura, directa y gratuita, mediante operadores financieros autorizados como Daviplata, Nequi, Movii, Efecty.

