¡Cuidado! Están engañando a personas mayores con el Ingreso Mínimo Garantizado

El Distrito advirtió sobre nuevas modalidades de estafa dirigidas a beneficiarios del IMG y emitió recomendaciones.

Redacción Bogotá
12 de octubre de 2025 - 09:30 p. m.
Los fraudes están dirigidos a personas de la tercera edad, beneficiarias del subsidio.
Foto: Alcaldía de Bogotá
El Distrito emitió una alerta urgente para personas mayores beneficiarias del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), advirtiendo que ningún funcionario está autorizado para pedir dinero, reintegro o datos confidenciales relacionados con ese subsidio.

En un comunicado oficial, la Secretaría Distrital de Integración Social informó que se han detectado casos de suplantación de funcionarios que contactan a adultos mayores, se identifican falsamente como agentes de apoyo económico y exigen la devolución o entrega de los giros recibidos.

“Ningún servidor público puede pedir dinero o datos sensibles; las transferencias del IMG se entregan directamente y sin intermediarios”, señaló la entidad.

¿Qué hacer si recibe solicitudes sospechosas?

La Administración Distrital recomendó a la ciudadanía —especialmente a las personas mayores— mantener máxima precaución. Entre las medidas de prevención se destacan:

  1. No entregue dinero ni datos personales como contraseñas, claves bancarias o números de cuenta a nadie que se presente como funcionario.
  2. Verifique la identidad del interlocutor solicitando nombre, dependencia y número de identificación, y compruebe su validez mediante los canales oficiales de Integración Social.
  3. Desconfíe de llamadas, mensajes de texto o redes sociales que exijan “reversión” de pagos o “recojo” de dinero.
  4. Consulte mediante línea 123 o CAI cercano ante sospechas de fraude o suplantación.
  5. Comparte esta alerta con familiares y vecinos, para prevenir que más personas mayores sean víctimas de engaños.

La Secretaría reafirmó que las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado se hacen de forma segura, directa y gratuita, mediante operadores financieros autorizados como Daviplata, Nequi, Movii, Efecty.

Redacción Bogotá

