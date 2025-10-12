Tragedia en Girardot: una persona murió y 14 resultaron heridas en desfile

Asistentes al desfile auxilian a los heridos tras el colapso de la carroza clandestina. Foto: Redes Sociales

Lo que debía ser una jornada de celebración en Girardot, durante el desfile de carrozas del Reinado Nacional del Turismo, terminó en tragedia. Un vehículo tipo tractomula no autorizado ingresó al recorrido y, por causas aún bajo investigación, provocó un accidente que dejó 14 personas heridas y un fallecido.

De acuerdo con el comunicado conjunto de la Alcaldía Municipal de Girardot y la Organización del Reinado Nacional del Turismo, el vehículo pertenece a un establecimiento comercial local y no hacía parte del esquema oficial del evento.

En el planchón trasero viajaban varias personas que cayeron repentinamente durante el trayecto, sufriendo golpes y lesiones que requirieron atención médica inmediata.

“Catorce personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención”, indicó la Alcaldía en su pronunciamiento oficial.

El hecho, calificado como un “incidente aislado”, ocurrió mientras cientos de asistentes disfrutaban del desfile en el marco de las festividades del Reinado Nacional del Turismo, uno de los eventos más tradicionales del municipio.

Por otra parte, la víctima fue identificada como María Alejandra García Mora (36 años), quien tenía condición de enanismo y recibió la peor parte de la caída, cuando la carroza colpaso.

La Alcaldía lamentó lo ocurrido

La Administración Municipal aclaró que la tractomula no fue acreditada ni autorizada para participar en el desfile, y que no hacía parte del recorrido logístico ni del dispositivo de seguridad.

Ante la emergencia, los organismos de socorro, Policía y personal médico reaccionaron de inmediato, activando los protocolos de atención y respuesta para evacuar y atender a las víctimas.

“Reiteramos que este suceso es ajeno a la organización oficial del evento y lamentamos profundamente lo ocurrido”, señaló el comunicado.

Las autoridades locales hicieron un llamado a los propietarios del vehículo para entregar la información pertinente y contribuir con la investigación que lideran los organismos de seguridad.

Llamado a la prudencia

La Alcaldía de Girardot pidió a la ciudadanía y a los visitantes disfrutar de manera responsable y segura las actividades del Reinado Nacional del Turismo, evitando conductas que pongan en riesgo la integridad propia o la de otros asistentes.

A pesar del incidente, el evento continúa bajo supervisión reforzada, mientras las autoridades adelantan la verificación técnica y judicial del caso.

