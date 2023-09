Cumbre P4G 2023: Bogotá y Copenhague se unen para enfrentar el cambio climático

Claudia López en la Cumbre P4G Colombia 2023 Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En medio de la tercera edición de la Cumbre P4G Colombia 2023, Bogotá y Copenhague firmaron un memorando de entendimiento para la sostenibilidad ambiental, lo que significa una cooperación entre estas dos capitales para mitigar y adaptarse al cambio climático, asimismo, para el desarrollo urbano sostenible.

El acuerdo se realizó con presencia del embajador de Dinamarca en Colombia, Erik Hoeg; la alcaldesa de Copenhague, Sophie Hæstop Andersen, quien mandó un mensaje en video; y Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Con este memorando se espera definir una serie de estrategias para que ambas ciudades lleven a cabo planes de trabajo que le permita a ambas capitales una transición sostenible en temas movilidad multimodal, manejo de residuos sólidos, la adaptación al cambio climático y la gestión del agua.

Por su parte, la alcaldesa López mencionó que confía “en que la cooperación con las ciudades seguirá sin ningún sobresalto. Necesitamos alianzas basadas en el desarrollo y la inclusión, los jóvenes necesitan empleos verdes que los incluya y los acoja”.

¿Qué va a cambiar?

Con este memorando se espera que haya un intercambio entre ambas ciudades para lograr los objetivos planteados. Por ejemplo, en cuanto a la movilidad, se van a enfocar en mejorar las estructuras para los biciusuarios.

Para la gestión de agua se van a implementar estrategias enfocadas en disminuir el desperdicio de este recurso. Y para el manejo de residuos, se planteó una serie de iniciativas enfocadas en la economía circular y generación de energía.

Para el embajador de Dinamarca en Colombia “este instrumento permitirá a expertos de la Alcaldía visitar Dinamarca y conocer sobre cuatro áreas. Estamos diseñando un plan de trabajo para tener acciones concretas. Conocemos las necesidades, como el tema de movilidad sostenible y en eso tenemos experiencia. Asimismo, queremos apoyar la ruta de desarrollo sostenible que ya inició Bogotá, sobre todo en cuanto a la economía circular”, mencionó.

Se espera que esta cooperación dure tres años y se implemente de la mano con el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Por su parte, la alcaldesa de Copenhague, afirmó que han “desarrollado planes de trabajo sólidos, ambiciosos y extensos entre nuestros expertos en gestión del agua, gestión de residuos y movilidad en bicicleta”.

Cumbre P4G Colombia 2023

En medio del encuentro de la plataforma internacional P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030), la cual trabaja para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, Claudia López compartió que “esta es una ocasión afortunada para hacer acciones concretas, lo que necesita la transición energética, pues se necesitan resultados efectivos y desafortunadamente, no vamos bien”.

La mandataria también manifestó que en medio de un evento previo a la cumbre, que era liderado por la ONU, se conoció un reporte del secretario general, quien compartió que a la fecha solo el 15% de los ODS están cerca de cumplirse.

“Es cierto que la pandemia ha sido un obstáculo en el camino, con un costo económico y social que no teníamos previstos. Pero eso no justifica que no seamos capaces al 2030 de erradicar el hambre en el mundo, por ejemplo. No podemos darnos el lujo de sacrificar metas de desarrollo sostenible y humano, y para hacerlo necesitamos cumplir esfuerzos”, agregó la alcaldesa.

También aprovechó para recalcar la importancia del P4G, que está conformada por 12 países y cinco organizaciones. Además, busca implementar cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos son: hambre cero, agua limpia, energías renovables, ciudades sostenibles y el consumo y producción responsables.

Finalmente, López recalcó que “se necesita transición educativa para enfrentar el cambio climático” y agregó que fueron “100.000 millones de dólares anuales los que se acordaron en el Acuerdo de París y desde la COP 15 no se ha cumplido con ese monto de inversión”.

