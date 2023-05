Cundinamarca: tras convenio, Regiotram recibirá asesoría del Metro de Medellín

No obstante, es relevante mencionar que al proyecto del Regiotram de occidente se le retiró la licencia ambiental tras ser archivada y no se conoce una fecha aproximada para otorgar una nueva.

A través de la firma de un convenio interadministrativo de cooperación el pasado miércoles, 24 de mayo, se concretó la asesoría del Metro de Medellín para la consolidación de la gestión social y cultural del proyecto Regiotram de Occidente.

Los firmantes del acuerdo fueron los gerentes de la Empresa Férrea Regional de Cundinamarca, Andrés Díaz Hernández, y de la Empresa Metro de Medellín, Tomás Elejalde.

Cabe señalar que este megaproyecto busca facilitar la movilidad entre los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y Bogotá. El sistema tendrá 39,6 kilómetros, que permitirán que los cundinamarqueses reduzcan sus tiempos de desplazamiento de 2,5 horas, entre Facatativá y la calle 26 con la Avenida Caracas, a 55 minutos en el mismo trayecto.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, este convenio permitirá la exploración de la estrategia “Cultura Metro”, utilizada en la capital antioqueña con el fin de validar su implementación en el sistema de transporte regional de Cundinamarca que se encuentra en construcción.

“Gracias a esta alianza seguiremos creando estrategias de aprendizaje y continuo mejoramiento, que propendan por el desarrollo de nuestra región”, afirmó el gerente Díaz, agregando que la asesoría será clave para la construcción en Cundinamarca de una nueva cultura ciudadana, de convivencia en armonía, de buen comportamiento, solidaridad, respeto por los bienes públicos, respeto propio y por el otro, entre otros aspectos.

La jornada concluyó con una visita a los patios de la Empresa Metro y con un recorrido por la ciudad a través de cada uno de los sistemas de transporte masivo que allí se disponen. Cabe señalar que, según los funcionarios de la Empresa Férrea Regional, el Metro de Medellín es un referente en materia de cultura ciudadana en sistemas de transporte masivo en el país.

No obstante, es relevante mencionar que al proyecto del Regiotram de occidente se le retiró la licencia ambiental tras ser archivada y no se conoce una fecha aproximada para otorgar una nueva. Aun así, la falta de la misma no altera el cronograma de obras que se adelantan a la fecha en el taller ANI y El Corzo.

