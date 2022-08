Fiscalía investiga muerte de menor en ecoparque en La Mesa, Cundinamarca

Imagen de referencia. Familiares del menor piden que se esclarezcan las causas del fallecimiento para evitar más tragedias. Foto: Foto redes del ecoparque

En La Mesa, Cundinamarca, un niño de 10 años, identificado como José Alejandro Cárdenas Romero, falleció luego de sufrir un accidente en una atracción del ecoparque Canaán, ubicado a 1,5 kilómetros de la vía San Joaquín. El menor iba a cruzar de un extremo a otro sujeto por un arnés, pero, al parecer, una cuerda se enredó en su cuerpo.

Tras el incidente, el cuerpo del menor fue trasladado al Hospital de La Mesa, en donde el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizó la inspección al cadáver y asumió la investigación para dar con las causas de su muerte.

Lea: Explotaban sexualmente a menores, a cambio de techo y comida, en Bogotá.

“Fuimos a pasar un fin de semana chévere y me vine sin mi hijo, fuimos a pasar unos días de descanso. Llegamos al parque, ahí nadie nos informó, nadie hizo nada. Él hizo unas actividades y la última que le faltaba era hacer el vuelo, pero a mí nadie me dijo que lo iban a mandar solito”, relató Edwin Cárdenas, padre del menor.

Según cuenta el padre, los encargados de la atracción aseguraron que se trataba de una actividad sin ningún tipo de riesgo y que podía ser realizada por cualquier persona, independientemente de su edad. Por esto, el niño fue lanzado desde uno de los extremos, como quedó captado en un video, y su padre fue a esperarlo al otro lado, pero el pequeño nunca llegó.

José Alejandro Cárdenas Romero era un niño de 10 años que murió el fin de semana en el ecoparque Canaán, en La Mesa, Cundinamarca.



Edwin Cárdenas, padre del menor, denuncia irregularidades en el parque - https://t.co/rKjHD5rdJ9 pic.twitter.com/ByNgeefmVI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 16, 2022

Posteriormente, se escucharon los gritos de auxilio de José Alejandro, quien se encontraba suspendido y tenía enredada una de las cuerdas. Los empleados del ecoparque no habrían sabido cómo reaccionar, por lo que el menor falleció.

Le puede interesar: Lo que se sabe del hombre que murió en el Festival de la Morcilla en Ubaté.

“Yo pedí auxilio, que llamaran ambulancia, pero no llegó nada. La gente no tenía preparación, no sabían qué hacer, cómo bajarlo, cómo ayudarlo y él quedó ahí suspendido”, aseguró Cárdenas.

Por ello, los padres del menor piden que se tomen medidas por lo ocurrido y que se revise por qué se presentó el incidente, para así prevenir futuros accidentes.

Lea también: Así será el plan de movilidad para evitar el colapso de la Calle 80 en Bogotá.

“No estaban preparados para atender una crisis, una emergencia como esta. Nada nos va a devolver a nuestro niño, pero sí queremos que, si hubo una presunta negligencia en este ecoparque, que todo quede aclarado para que a nadie más vuelva a sucederle algo así”, expresó Carolina Tamayo, tía de José Alejandro.

Por su parte, Humberto Segura, alcalde de La Mesa, indicó que el accidente es un hecho que es materia de investigación y que “la administración municipal, con la inspección de Policía, hemos hecho la revisión de toda la documentación y se ha sellado este establecimiento por el incumplimiento de algunas normas que deben tener”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.