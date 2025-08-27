No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Cundinamarca intervendrá 16 puntos en riesgo por lluvias e inundaciones

Se intervendrán zonas aledañas a la ronda del río Bogotá en 11 municipios en alto riesgo de sufrir afectaciones.

Redacción Bogotá
27 de agosto de 2025 - 05:54 p. m.
De acuerdo con las autoridades departamentales, actualmente hay 16 puntos en Cundinamarca ubicados cerca de la ronda del río Bogotá que están en riesgo de sufrir graves afectaciones a causa de fenómenos naturales como remociones en masa, inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales, debido a la intensidad de la actual temporada de lluvias.

Le puede interesar: Extensión de la av. Boyacá y la Van der Hammen: admiten nueva acción popular

Con el objetivo de anticiparse a posibles emergencias y desarrollar acciones que mitiguen el impacto, la Corporación Autónoma Regional (CAR) —autoridad ambiental del departamento— y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, anunciaron la firma de un convenio orientado a ejecutar obras de ingeniería y bioingeniería que contribuyan a reducir las afectaciones que, cada temporada invernal, golpean a los municipios cercanos al cauce del río Bogotá.

La inversión estimada del proyecto es de $30.000 millones, y se espera que beneficie a más de 420.000 ciudadanos.

Además de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, esta inversión busca garantizar la estabilidad y protección de la cuenca del río Bogotá y su ecosistema.

Obras para prevenir emergencias

Dentro de las intervenciones contempladas se incluyen:

  • Estabilización de taludes mediante técnicas de reforestación
  • Construcción de estructuras de contención
  • Implementación de sistemas de drenaje para reducir la presión del agua sobre suelos marginales
  • Recuperación de áreas degradadas, con el fin de estabilizar 14,31 hectáreas críticas del ecosistema y proteger a las comunidades aledañas

Municipios intervenidos

Según explicó el director de la CAR, Alfred Ballesteros, los municipios priorizados para estas obras son:

  • Anapoima
  • Anolaima
  • Cota
  • El Colegio
  • La Mesa
  • San Antonio del Tequendama
  • Tocancipá
  • Subachoque
  • Viotá
  • Zipacón
  • Zipaquirá

Con la forma del convenio las autoridades buscan no solo atender de manera preventiva los efectos de la temporada invernal, sino también avanzar en la consolidación de una estrategia integral de gestión del riesgo en torno al río Bogotá, que se acerque al objetivo principal: que cada temporada de lluvias no se convierta en una cruz para miles de familias.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com


 

