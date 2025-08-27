Cundinamarca intervendrá 16 puntos en riesgo por lluvias e inundaciones

Viotá - Cundinamarca - Afectaciones por temporada de lluvias Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

De acuerdo con las autoridades departamentales, actualmente hay 16 puntos en Cundinamarca ubicados cerca de la ronda del río Bogotá que están en riesgo de sufrir graves afectaciones a causa de fenómenos naturales como remociones en masa, inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales, debido a la intensidad de la actual temporada de lluvias.

Con el objetivo de anticiparse a posibles emergencias y desarrollar acciones que mitiguen el impacto, la Corporación Autónoma Regional (CAR) —autoridad ambiental del departamento— y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, anunciaron la firma de un convenio orientado a ejecutar obras de ingeniería y bioingeniería que contribuyan a reducir las afectaciones que, cada temporada invernal, golpean a los municipios cercanos al cauce del río Bogotá.

La inversión estimada del proyecto es de $30.000 millones, y se espera que beneficie a más de 420.000 ciudadanos.

Además de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, esta inversión busca garantizar la estabilidad y protección de la cuenca del río Bogotá y su ecosistema.

Obras para prevenir emergencias

Dentro de las intervenciones contempladas se incluyen:

Estabilización de taludes mediante técnicas de reforestación

Construcción de estructuras de contención

Implementación de sistemas de drenaje para reducir la presión del agua sobre suelos marginales

Recuperación de áreas degradadas, con el fin de estabilizar 14,31 hectáreas críticas del ecosistema y proteger a las comunidades aledañas

Municipios intervenidos

Según explicó el director de la CAR, Alfred Ballesteros, los municipios priorizados para estas obras son:

Anapoima

Anolaima

Cota

El Colegio

La Mesa

San Antonio del Tequendama

Tocancipá

Subachoque

Viotá

Zipacón

Zipaquirá

Con la forma del convenio las autoridades buscan no solo atender de manera preventiva los efectos de la temporada invernal, sino también avanzar en la consolidación de una estrategia integral de gestión del riesgo en torno al río Bogotá, que se acerque al objetivo principal: que cada temporada de lluvias no se convierta en una cruz para miles de familias.

