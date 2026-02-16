Curso gratuito para motociclistas novatos en Bogotá: así puede participar este 21 de febrero

La jornada se realizará el sábado 21 de febrero, en la bahía de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar (Carrera 38 # 59 B-43 Sur), en horario de 7:30 a.m. a 12:00 m.. Foto: Secretaría de

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si lleva dos años o menos conduciendo motocicleta y busca reducir riesgos en la vía, este sábado 21 de febrero de 2026 tendrá la oportunidad de participar en un curso gratuito en Bogotá para fortalecer sus habilidades y mejorar su seguridad vial. La jornada se realizará en un punto habilitado por la Secretaría Distrital de Movilidad, donde instructores especializados brindarán acompañamiento práctico y teórico a los participantes.

La actividad es organizada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) como parte de su Estrategia Distrital de Seguridad Vial, una iniciativa que busca promover una conducción más segura y prevenir siniestros en la ciudad, especialmente entre quienes están dando sus primeros años sobre la moto.

¿Quiénes pueden participar?

Este curso está dirigido a motociclistas con hasta dos años de experiencia conduciendo moto. Es ideal para quienes están empezando y desean recibir herramientas prácticas para mejorar su seguridad y confianza en la vía.

Lugar y horario

La jornada se realizará el sábado 21 de febrero, en la bahía de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar (Carrera 38 # 59 B-43 Sur), en horario de 7:30 a.m. a 12:00 m..

Los participantes deberán asistir con su motocicleta y con licencia de conducción vigente, ya que el curso incluye actividades teórico-prácticas en pista.

Lea más: Tras riña en restaurante de Bosa, hallan armas y cinco kilos de droga ocultos en el local

Cómo inscribirse

La inscripción es previa y gratuita. Para participar, los interesados deben completar un formulario en línea habilitado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en el que se piden datos personales y de la motocicleta.

Una vez enviada la inscripción, los organizadores confirman la participación para garantizar cupos limitados.

¿Por qué es importante?

Estos cursos gratuitos forman parte de una política pública que busca reducir los índices de siniestralidad entre motociclistas, un grupo especialmente vulnerable en las vías de Bogotá. Además de aspectos técnicos, se enfatiza en la cultura de movilidad segura, el respeto por las normas y el autocuidado.

Desde la SDM recuerdan que este tipo de espacios no solo mejoran las habilidades de conducción, sino que también fomentan actitudes responsables y colaborativas entre los participantes.

Lea más: Protestas indígenas en el CAN escalan: crece la tensión y funcionarios permanecen retenidos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.