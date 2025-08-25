Darwin Beltrán aceptó haber asesinado a sus hijos en una vivienda de Engativá

Velatón frente a la casa donde ocurrió el asesinato de los hermanos Santy Steban de 4 años y Susan Beltrán Ramírez de 7 años, a manos de Darwin Beltrán, su padre, hechos que ocurrieron en el barrio Las Ferias. Foto: Mauricio Alvarado

El caso penal por el homicidio y feminicidio agravado contra Darwin Felipe Beltrán, tuvo un nuevo giro en las últimas horas. Según informó Miguel Ángel Ruiz, abogado de las víctimas, el acusado se declaró culpable de haber asesinado a sus dos hijos. Así lo conoció el medio Q’hubo.

Sin embargo, según Ruiz, este sujeto inicialmente solo recibiría una condena de 25 años. “Al parecer, debido a varios errores de la Fiscalía que lleva el caso, este sujeto podría tener derecho a una rebaja de pena, pese a que un delito contra menores de edad no debería contemplar reducción alguna. Decidimos aceptar en primera instancia porque él intentó dilatar el proceso y los términos estaban a punto de vencer”, señaló al citado medio.

Aunque Darwin Felipe Beltrán intentó apelar un diagnóstico de salud mental para obtener el beneficio de inimputable, la jueza lo desistimó a partir de los exámenes realizados y que resultaron negativos.

En los próximos 90 días se conocerá la condena que recibirá el acusado y de no ser conforme, el abogado Ruiz manifestó que apelarán la decisión.

El caso

A los vecinos del barrio Las Ferias, al occidente de Bogotá, se les acabaron las palabras para describir el atroz hecho del que fueron testigos durante la tarde del 28 de octubre. En una pequeña vivienda de un solo piso y fachada verde, Santy Steban y Susan Beltrán Ramírez, de 4 y 7 años, fueron asesinados por su propio padre.

La versión principal sobre los hechos, y sobre la cual trabajan los investigadores asignados al caso, señala que Susan y Stiven Beltrán fueron golpeados y apuñalados por su progenitor, Edwin Beltrán, en medio de un episodio de violencia intrafamiliar que protagonizó este individuo en contra de su compañera sentimental, y madre de los menores.

Un día después del trágico suceso, y de la captura y judicialización de Beltrán, los vecinos acudieron a la vivienda en donde todo ocurrió con velas, imágenes religiosas y mensajes de condolencia por el homicidio de ambos niños. Incluso en la fachada de la casa, los asistentes pintaron un mensaje con pintura blanca que dice “solo cristo salva”.

Darwin Felipe Beltrán tenía un antecedente penal por receptación y una anotación por maltrato intrafamiliar. Su autoría se analiza también bajo el concepto de violencia vicaria, en el que un agresor usa a los hijos para ejercer violencia sobre la mujer y madre.

