Encuentran a 20 menores de edad en un “bar sindicato” de la Primera de Mayo

Uniformado inspecciona botellas de licor durante la intervención al bar “sindicato”. Foto: Secretaría de

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los bares “sindicatos”, establecimientos de ocio nocturno que se camuflan bajo la fachada de sedes de reunión sindical, son un reto para las autoridades y la rumba segura en Bogotá. Debido a la falsa inscripción que manejan, y a la libertad de asociación vigente en el país, a veces resulta difícil intervenir estos lugares que, a su vez, aprovechan este limbo para albergar actividades delictivas.

En medio de los operativos que actualmente adelanta el Distrito para intervenir falsos “sindicatos”, se intervino durante la noche de este sábado, 23 de agosto, uno que operaba en la Primera de Mayo, una zona con alta concentración de establecimientos de rumba nocturna.

Más información sobre Bogotá: Lanzan recomendaciones por riesgo de incendios forestales en Cundinamarca.

De la mano labores previas de investigación, la Alcaldía de Kennedy, en colaboración con la Secretaría de Gobierno y a Policía Metropolitana de Bogotá, realizaron un operativo que permitió comprobar, no solo, que el bar no era realmente un sindicato, sino que, en su interior, había menores de edad consumiendo estupefacientes.

“Siguiendo la instrucción de nuestro alcalde Carlos Fernando Galán, intervenimos el sector de la Avenida Primero de Mayo, encontrando en uno de los establecimientos más de 20 menores de edad, papeletas de estupefacientes y armas blancas. Seguiremos realizando con contundencia estos operativos para garantizar que en la localidad de Kennedy los niños, niñas y adolescentes caminen seguros”, afirmó la alcaldesa local, Karla Marín.

El operativo, que inició pasada la media noche, dejó como resultado las siguientes acciones:

Más de 20 menores de edad encontrados en el lugar.

Una menor portaba 18 papeletas de tusi.

Incautación de 35 papeletas de tusi.

5 gramos de marihuana y 3 armas blancas.

10 traslados al CTP.

13 comparendos de tránsito y 3 órdenes de comparendo adicionales.

Suspensión temporal de la actividad del establecimiento por 3 meses, debido a reincidencia.

Con estas acciones, la Administración Distrital reafirma su compromiso con la recuperación del espacio público, el respeto por la legalidad y la construcción de una Bogotá más segura, ordenada y protectora de la vida.

¿Cómo funciona la figura sindical?

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores que buscan defender y promover los intereses de sus miembros, y sus sedes están bajo la vigilancia del Ministerio de Trabajo. Aunque la ley prohíbe actividades comerciales en estas sedes, la falta de inspección y control por parte de las autoridades locales ha permitido que estos lugares funcionen sin restricciones. Esto ha llevado a que operen sin horarios establecidos y sin regulaciones, facilitando actividades ilícitas.

Entre las localidades más afectadas por la presencia de estos bares ilegales están: Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Chapinero, Mártires y Teusaquillo. Los residentes de estas áreas han reportado problemas constantes debido al ruido, el consumo de alcohol y drogas y la prostitución.

Un “pin pon” de responsabilidades

En los derechos de petición pidiendo respuestas y acciones claras, algunos con el respaldo de la concejala Diana Diago (Centro Democrático), se evidencia que se han presentado al menos 26 quejas contra bares del sector, que nunca se resolvieron. Una de las razones, dicen los denunciantes, es el “pin pon” de responsabilidades. “Secretaría de Ambiente hace las mediciones de ruido, pero la licencia la da Planeación; las inspecciones son de la secretaría de Gobierno, y los sindicatos, del ministerio de Trabajo”, agregó Irene.

“El trabajo que hacemos con la comunidad de Chapinero ha sido persistente. He realizado una estrategia jurídica y legal para que se tomen las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad de los residentes del sector, sin embargo, no existe una normativa vigente, ni distrital para proteger a estas comunidades de las vibraciones provenientes de bares y discotecas,” indicó la cabildante Diago.

Le puede interesar: Familiar de una víctima de la masacre de Cundinamarca fue asesinado en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.