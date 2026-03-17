David Acosta apareció: llamó a su familia, al parecer, desde La Guajira

David Felipe Acosta Botina Foto: Redes sociales

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El caso de David Felipe Acosta Botina, el ingeniero de 27 años que reportaron como desaparecido en Bogotá, el pasado primero de marzo dio un giro en las últimas horas. Según confirmaron sus familiares a El Espectador, el joven se comunicó con ellos en este lunes 16 de marzo y aseguró que se encuentra con vida, en algún lugar del país.

De acuerdo con información conocida por El Espectador y confirmada por la Fiscalía y la Policía, el joven habría sido ubicado en Palomino, La Guajira, durante la noche del 16 de marzo. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles sobre su ubicación exacta ni las razones por las cuales permaneció tanto tiempo incomunicado.

El caso de Acosta se conoció a comienzos de mes, cuando se perdió su rastro tras salir de un casino, en el centro comercial El Retiro, en la zona T de Bogotá. Al joven lo vieron por última vez a las 9:30 p. m., sin que se estableciera si tomó algún medio de transporte o con quién pudo haber tenido contacto.

Desde entonces, su familia emprendió una búsqueda en hospitales, centros de atención y otras ciudades, mientras denunciaba la desaparición ante las autoridades. En medio de la angustia, también reportaron haber recibido llamadas extorsivas en las que desconocidos exigían dinero a cambio de información, sin presentar pruebas reales sobre su paradero.

El caso lo asumió el Gaula de la Policía, que adelanta la recopilación de videos de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer qué ocurrió tras su salida del establecimiento. La reciente comunicación del joven abre un nuevo capítulo en el caso. Aunque se confirmó que está con vida, persisten interrogantes sobre lo ocurrido durante los días en los que no se tuvo información de su paradero.

Por ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial. Se espera que en las próximas horas se conozcan más elementos que permitan esclarecer el caso.

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