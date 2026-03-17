Elecciones Congreso 2026: ¿Cómo votó Bogotá y qué tanto subió la participación?

Votación para las elecciones legislativas 2026 (Senado - Cámara) y consultas interpartidistas del 8 de Marzo 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Tras las elecciones del pasado 8 de marzo, Bogotá se consolidó como un referente nacional en participación. De acuerdo con el análisis del observatorio, los datos preliminares evidencian un incremento de votantes frente a las elecciones legislativas de 2022.

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Aumentó la votación para Cámara y Senado

En la elección de Cámara de Representantes por Bogotá se registraron 3.019.919 votantes, equivalentes al 49,49 % del censo electoral distrital, con 18.134 mesas informadas de un total de 18.157 (99,87 %). En el caso del Senado, la ciudad alcanzó 3.083.930 votantes, es decir, el 50,54 % del censo, con 18.147 mesas informadas (99,94 %).

Estas cifras representan un aumento frente a las elecciones legislativas de 2022, cuando Bogotá registró 2.684.981 votantes en Cámara y 2.671.521 en Senado, sobre un potencial electoral de 5.967.518 ciudadanos habilitados, lo que correspondió a niveles de participación de aproximadamente 45,0 % y 44,8 %, respectivamente.

Menos votos inválidos

El informe también destaca que el aumento en la participación no estuvo acompañado por un crecimiento en los votos inválidos, lo que refleja un uso adecuado de la tarjeta electoral.

Por ejemplo, en Cámara por Bogotá se registraron 2.842.794 votos válidos (97,29 %), 51.851 votos nulos (1,77 %), 27.138 votos no marcados (0,92 %) y 133.225 votos en blanco, que representan el 4,68 % de los votos válidos.

En Senado, los votos válidos alcanzaron 2.988.149 (97,52 %), mientras que los votos nulos fueron 48.480 (1,58 %), los no marcados 27.274 (0,89 %) y los votos en blanco 109.814, equivalentes al 3,67 % de los votos válidos.

Así votaron las circunscripciones especiales

El comportamiento electoral en las circunscripciones especiales muestra diferencias frente a las listas ordinarias. En la afrodescendiente para Cámara, Bogotá registró 85.901 votantes (1,40 % del censo electoral). De estos, 80.567 fueron votos válidos (93,79 %) y el voto en blanco alcanzó 10.241 votos, es decir, el 12,71 % de los votos válidos, una proporción superior a la observada en la circunscripción ordinaria.

Por su parte, en la circunscripción indígena de Cámara la participación fue considerablemente menor, con 12.235 votantes (0,20 % del censo). Allí, el voto en blanco llegó a 3.705 votos (34,33 % de los votos válidos), mientras que 7.085 votos (65,66 %) se dirigieron a partidos o candidatos.

Las consultas

En las consultas interpartidistas, Bogotá registró 1.804.505 votantes, equivalentes al 29,57 % del censo electoral, con 1.655.005 votos válidos (91,71 %). La votación se concentró mayoritariamente en una de las consultas:

La Gran Consulta por Colombia obtuvo 1.371.693 votos (82,88 % de los votos válidos de las consultas en la ciudad).

La Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación alcanzó 194.965 votos (11,78 %).

El Frente por la Vida registró 88.347 votos (5,33 %).

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