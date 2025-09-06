De Cartagena a Bosa: así va el recorrido del primer tren del Metro de Bogotá

La empresa Transportes Montejo es la encargada de realizar el traslado de los seis vagones. Foto: Empresa Metro de B

En la madrugada del viernes salieron del Puerto de Cartagena los seis vagones que conforman el primer tren del Metro de Bogotá que llega al país. Cubiertos con una malla y cuatro capas especiales de protección para el polvo y la lluvia, vienen en caravana rumbo al patio taller de Bosa.

Según la empresa transportadora, Transportes Montejo, el viaje es de más de 1.150 Kilómetros y durará aproximadamente siete días, un tiempo sujeto a la variación del clima en los diferentes municipios por los que pasarán los vagones cubiertos a la vista de viajeros y habitantes.

Los vagones desembarcaron del buque Everglade, directamente en las camas bajas especiales de ocho ejes, diseñadas para maximizar la capacidad de carga y preservar la infraestructura vial, los cuales tendrán que atravesar Cartagena, Barranquilla, Fundación, Aguachica, San Alberto, para tomar la Ruta de Sol, pasando por Puerto Salgar, Guaduas, Funza, entrará por la Calle 13 hasta llegar al Patio Taller.

La tarde de este 6 de septiembre, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que la caravana venía pasando por el puente Pumarejo en Barranquilla. Aún le restan más de 1.000 kilómetros para llegar a Bosa Porvenir.

Me llega este video de los vagones del primer tren del Metro de Bogotá pasando por el Puente Pumarejo en Barranquilla, una imagen para la historia. pic.twitter.com/mX5q2sXE5g — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 6, 2025

La operación de transporte

La misión está a cargo de Transportes Montejo, una empresa especializada en logística de carga extra dimensionada con más de 65 años de experiencia que ha transportado las cargas de proyectos importantes para el país. La transportadora estuvo presente y sus operarios apoyaron todo el proceso de desembarque de los vagones que bajaron del buque francés en Cartagena.

Así lo contó a El Espectador, María Camila Montejo, quien hace parte de esta logística que lleva planeándose un buen tiempo. “Somos una empresa 100% colombiana, orgullosamente boyacense, especializada en logística de carga extra dimensionada con más de 65 años de experiencia, hemos participado en los proyectos más importantes y con mayor impacto del país y estamos muy orgullosos de trabajar para el desarrollo de Colombia”, añadió.

Sobre la selección de la transportadora, Montejo cuenta que fue elegida tras un competitivo proceso de adjudicación que se extendió durante varios meses." Para demostrar que su propuesta era viable, presentaron “rigurosos estudios de ruta que respaldaban nuestra propuesta de valor.”

Sobre seis camas bajas especiales vienen apoyados los trenes; están acompañados por Policía y Ejército Nacional. El convoy se desplaza por la ruta del sol e ingresará a Bogotá en los próximos días, cuando será trasladado hasta el hall de cocheras del Patio Taller de Bosa (que tiene avances del 78 %) donde iniciará su ensamblaje y sus primeras pruebas estáticas.

Se espera que las pruebas con el tren en el patio taller comiencen entre la cuarta semana de septiembre y la primera semana de octubre, momento en el que se conectará al sistema de energía de Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.