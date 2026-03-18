De sicarios al hijo que escondió a su madre en una nevera: crímenes que estremecen a Bogotá

30 personas sindicadas por cometer homicidios fueron presentados por la Alcaldía y Policía de Bogotá. Foto: Archivo Particular

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Mientras la ciudadanía cuestiona la seguridad de capital ante recientes casos de homicidio, las autoridades locales anunciaron la captura de 30 sindicados de asesinatos en diversas modalidades. Tanto sicarios como personas que se convirtieron en homicidas en riñas y hasta casos criminales que causaron impacto entre los investigadores, fueron presentados por la Policía y Alcaldía de Bogotá.

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Solo en 2026, la Metropolitana de Bogotá reporta 110 casos de capturas por homicidio y una reducción de 3 % en este delito. Del total, al menos 14 eran sicarios y 6 delincuentes que asesinaron en medio de robos. Pero también figuran capturados por crímenes en medio de riñas entre vecinos, e incluso, entre hermanos o por el pago una cerveza.

Casos que estremecieron a la Policía

Aunque el panorama varía, uno de los casos más impactantes, cuyo desenlace se conoció este año, se registró en la localidad de Teusaquillo, en 2021. Allí fue capturado Eduardo Parra, de 47 años. El crimen causó especial conmoción, ya que el responsable había descuartizado a su madre y ocultado el cuerpo en la nevera de su vivienda. Parra había quedado libre por vencimiento términos, pero recientemente fue recapturado y condenado a 35 años de cárcel.

Otro de los hechos destacados es el de alias ‘John Z’, capturado por el homicidio de una adolescente ocurrido en junio de 2025 en un parque de la localidad de Los Mártires. La menor fue atacada con arma blanca en un caso que, según las autoridades, estaría relacionado con disputas territoriales entre bandas. El señalado homicida también es menor de edad y registra antecedentes por hurto en 2024 y 2025, además de reiteradas evasiones de centros preventivos.

¡Día y noche buscamos a estos homicidas y cayeron! Estos son 30 asesinos capturados, entre ellos varios sicarios.



Se capturó a Eduardo Parra, quien mató a su madre; Jean Bermúdez de los ‘Egolios’ y Manuel Rojano, quien asesinó a otro hombre por no comprarle una cerveza, entre… pic.twitter.com/ykWGeJTs9g — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 18, 2026

En otro caso, Javier Suárez Calderón fue capturado por orden judicial por su presunta responsabilidad en un homicidio bajo la modalidad de sicariato. La víctima, José Gabriel Cedeño, fue asesinada el 8 de septiembre de 2025 en la localidad de Usaquén, luego de negarse a pagar una extorsión.

También se reportó un crimen reciente en la localidad de Kennedy, donde fueron capturados Eduardo Danilo Sierra y Reinaldo Alfonso Hernández, señalados de asesinar a un comerciante el pasado 3 de febrero. De acuerdo con la investigación, los hombres ingresaron al taller de la víctima con la intención de robarle una cadena y, en medio del hurto, terminaron quitándole la vida.

Finalmente, las autoridades destacaron la captura de Jean Paul Bermúdez Palacio, quien fue contratado por integrantes de una banda delincuencial conocida como ‘Egolios’ para cometer un homicidio en la localidad de Ciudad Bolívar en 2023. Según la investigación, el objetivo era asesinar a un integrante del mismo grupo criminal, en un hecho que evidenciaría disputas internas dentro de la organización.

César Restrepo, secretario de Seguridad, subrayó que muchos de los homicidas capturados alguna vez fueron capturados. Otros, han sido acobijados con medida domiciliaria. “Un hombre que asesinó a machetazos a una persona está en casa por cárcel, esto no es posible”. Y agregó: “cuando alguien es violento, el sistema tiene que reconocer eso como una prioridad en términos de sanción y garantizar que cualquier ciudadano entienda que si actúa con violencia va a haber sanción efectiva y no va a terminar en impunidad”.

De igual manera, la Policía resaltó que este año han sido incautadas 314 armas de fuego, más de 36 armas traumáticas utilizadas para la comisión de delitos como hurto a personas, hurto de automotores, lesiones personales, amenazas, violencia intrafamiliar y homicidio. Además, 49.000 armas cortopunzantes han sido decomisadas en los primeros meses del año lo que representa un promedio de 650 armas al día.

Si bien el homicidio es un delito que atraviesa toda las esferas sociales y se presenta en diversos escenarios y por causas distintas, la sensación es que en Bogotá la vida tiende a valer poco. Es por eso que las autoridades no solo deben investigar y resolver casos, la tarea tiene que enfocarse también en cómo prevenir estos hechos, ya sean sicariatos o de convivencia, una tarea en la que la Alcaldía, pese a los resultados, va atrasada.

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