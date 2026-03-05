Debate en el Concejo alerta por congestión en el 70 % de las vías de Bogotá

Trancones y alto flujo vehicular en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La congestión vial volvió al centro del debate público en la capital.. Durante una sesión de control político en el Concejo de Bogotá, concejales y funcionarios del Distrito discutieron el estado de la movilidad en la capital. Durante la discusión se expusieron cifras que reflejan la magnitud del problema: cerca del 70 % de la red vial presenta congestión cada día.

El debate, titulado “Bogotá colapsada y el recaudo disparado”, fue citado por el concejal Julián Forero ‘Fuchi’, quien advirtió que la ciudad enfrenta una crisis estructural de movilidad que afecta la productividad y la calidad de vida de sus habitantes.

Según los datos expuestos en la sesión, la velocidad promedio en la ciudad ronda los 15 kilómetros por hora. En ese contexto, recorrer cinco kilómetros puede tomar hasta 40 minutos en hora pico.

El cabildante señaló además que los trancones generan pérdidas económicas cercanas a los $12 billones al año. También indicó que, en promedio, un conductor podría perder hasta seis días al año atrapado en congestiones viales.

Cuestionamientos a algunas medidas

Durante su intervención, Forero cuestionó que varias estrategias adoptadas por la administración distrital se han concentrado en el recaudo sin resolver de fondo los problemas de congestión.

Se mencionó, por ejemplo, el programa de pico y placa solidario, mecanismo que permite pagar para circular en días de restricción. Según cifras citadas en el debate, cerca de 30.000 vehículos lo utilizan diariamente y el sistema habría generado ingresos cercanos a $1 billón entre 2024 y 2025.

El concejal también se refirió a las zonas de parqueo pago, señalando que en algunos sectores podrían estar contribuyendo al aumento del tráfico.

Otro de los puntos planteados fue el funcionamiento de la red semafórica. De acuerdo con la información presentada, de unas 1.700 intersecciones semaforizadas en la ciudad, 1.257 registraron fallas durante 2024, pese a inversiones que superan los $87.000 millones en mantenimiento entre 2023 y 2025.

A esto se suma la gestión del tráfico en obras. Según Forero, en la ciudad se han aprobado más de 11.000 planes de manejo de tránsito para intervenciones viales, sin que siempre exista una evaluación integral de su impacto en la movilidad.

La respuesta del Distrito

Desde la administración distrital, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, defendió las acciones implementadas y señaló que parte de las inconformidades se explican por la cantidad de obras que se ejecutan actualmente en la ciudad.

De acuerdo con la funcionaria, actualmente hay más de 1.200 frentes de obra activos y en los últimos dos años se han entregado 28 proyectos de infraestructura. Además, indicó que el Distrito ha implementado 45 medidas de gestión del tráfico y 886 acciones de mejora vial.

La secretaria también destacó avances en seguridad vial. Según explicó, la instalación de resaltos parabólicos (o “policías acostados”) ha contribuido a reducir en 45 % el número de lesionados en siniestros.

Sobre el pico y placa solidario, la funcionaria afirmó que representa menos del 4 % del total de vehículos que circulan en la ciudad y que los recursos obtenidos se destinan a financiar el sistema de transporte público.

Obras y retrasos heredados

Por su parte, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, señaló que la actual administración recibió 76 proyectos de infraestructura con retrasos que superaban los $10 billones y, en algunos casos, con demoras de hasta seis años.

Molano aseguró que varias de esas obras han avanzado en su ejecución. Como ejemplo mencionó la troncal de la avenida 68 ya alcanza cerca del 80 % de avance, mientras que 20 proyectos adicionales están previstos para entregarse en 2026.

El debate dejó en evidencia las tensiones entre la ejecución de obras, las medidas de gestión del tráfico y el impacto cotidiano que enfrentan los ciudadanos. Mientras el Distrito defiende que las intervenciones buscan transformar la infraestructura de la ciudad, concejales advierten que los resultados aún no se traducen en una reducción visible de la congestión que marca el día a día de millones de bogotanos.

