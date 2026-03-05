Las preguntas que Bogotá le quiere hacer a Transmilenio en sus 25 años

Bus eléctrico biarticulado producido 100 % en Colombia.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS
El sistema cumple 25 años y Bogotá se prepara para debatir su futuro en un congreso internacional sobre movilidad. Pero antes de que comiencen los paneles y las presentaciones técnicas, en las estaciones ya circulan las preguntas más importantes: las que hacen los usuarios que a diario viajan en bus.
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
